Oranje Leeuwinnen verpletteren Vietnam en eindigen bovenaan Groep E

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 10:58 • Bart DHanis • Laatste update: 11:43

Nederland heeft geen spaan heel gelaten van Vietnam. De Oranje Leeuwinnen stonden bij rust al met 5-0 voor en liepen in de tweede helft verder uit tot 7-0. Het daarmee is de grootste WK-overwinning ooit van de Oranje Leeuwinnen. Lieke Martens-Van Leer, Katja Snoeijs, Esmee Brugts (twee keer), Jill Roord (twee keer) en Daniëlle van de Donk namen de doelpuntenproductie voor hun rekening. De andere wedstrijd in de groep, tussen de Verenigde Staten en Portugal, eindigde in 0-0, waardoor Nederland en Amerika als respectievelijk nummer een en twee door zijn naar de knock-outfase

Nederland schoot werkelijk uit de startblokken tegen Vietnam. De Oranje Leeuwinnen namen al na acht minuten de leiding in het duel. Martens-Van Leer controleerde een hoge bal in het strafschopgebied van de tegenstander en lobte hem vervolgens knap over de Vietnamese doelvrouw heen: 1-0. Drie minuten later kon Tran Thi Kim Thanh alweer vissen. Katja Snoeijs rondde een goedlopende aanval keurig af in de lange hoek en verdubbelde zo de score: 2-0.

Nog voor de twintigste minuut aanbrak, schoot Brugts op prachtige wijze de 3-0 tegen de touwen. De linkervleugelverdediger kwam van buiten het zestienmetergebied naar binnen trekken en schoot fraai raak in de lange hoek: 3-0. Luttele minuten later kwam Dominique Janssen, die haar honderdste interland spelde, door aan de linkerkant van het veld. Zij gaf een halfhoge voorzet op Roord, die er met succes tegen aanliep: 4-0. De trainer van Vietnam besloot hierop in te grijpen en wisselde al na dertig minuten twee van zijn speelsters.

3-0. Wat een heerlijke uithaal van Esmee Brugts?? Oranje heeft de eindstand van Amerika - Vietnam nu al bereikt #VIENED #FIFAWWC pic.twitter.com/AWuFfvboig — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 1, 2023

Na de vierde treffer kreeg Oranje nog genoeg kansen om de score verder uit te breiden. Brugts volleerde een bal naast en Stefanie van de Gragt kreeg de kans om uit een hoekschop de vijfde treffer te maken, maar kopte over. Uiteindelijk werd het voor rust alsnog 5-0. Roord schoot in eerste instantie nog tegen de Vietnamese keepster op, maar in de rebound was Van de Donk alert en deed ook zij een duit in het zakje: 5-0. De bondscoach van Vietnam was na de 5-0 onverbiddelijk en liet zijn keepster niet meer terugkeren in de tweede helft.

Na rust ging Oranje op jacht naar meer treffers. In de 57e minuut schoot Brugts bijna op identieke wijze raak en maakte er zo knap 6-0 van. Luttele minuten later leek Martens-Van Leer er 7-0 van te maken, maar haar goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Acht minuten voor tijd werd het dan alsnog 7-0. Van der Gragt kopte een hoge bal voor het doel en de kans werd goed afgemaakt door Roord.

Wieke Kaptein verving na rust Van de Donk op het middenveld. Hiermee lost de pas zeventienjarige speelster van FC Twente Vivianne Miedema af als jongste Nederlandse vrouw ooit op een eindtoernooi. Dankzij de overwinning is Nederland nu als eerste geëindigd poule E van het WK. Op zondag 6 augustus spelt Oranje tegen de nummer twee van poule G. Het lijkt erop dat dat Italië zal gaan worden. De achtste finale trapt af om 04.00 uur Nederlandse tijd.