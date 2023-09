Leeuwinnen stunten tegen Wiegman dankzij buitenspelgoal en gouden wissel Jonker

Dinsdag, 26 september 2023 om 21:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:04

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond knap gewonnen van het Engeland van Sarina Wiegman. In de Galgenwaard eindigde het tweede duel in de Nations League in 2-1. Namens Oranje maakte Lieke Martens een controversieel buitenspeldoelpunt en scoorde Renate Jansen op prachtige wijze de winnende. De Engelse goal kwam op naam van Alessia Russo. Door de overwinning houdt Oranje zicht op plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024, daar Nederland de poule moet winnen om zich te kunnen kwalificeren voor de Spelen.

Daphne van Domselaar was weer fit genoeg om te starten bij de Oranje Leeuwinnen. In het verloren duel met België (2-1) van vrijdag ontbrak de doelvrouw van Aston Villa nog, waardoor Jacintha Weimar het doel van Oranje verdedigde. Door haar fout laat in het duel ging de wedstrijd tegen de zuiderburen verloren. Weimar zit tegen Engeland echter niet eens op de bank. De andere tien namen in de basisopstelling waren dinsdagavond hetzelfde als tegen de Belgen.

In het eerste halfuur waren er geen grote kansen. Nederland deelde wel enkele speldenprikjes uit, maar wist geen enorme mogelijkheden bij elkaar te spelen. Dit duurde tot de 34ste minuut, toen slecht uitverdedigen van de Engelsen tot de openingstreffer leidde. Na goed drukzetten van Jackie Groenen kwam de bal uit de kluts voor de voeten van Daniëlle van de Donk terecht, die aflegde op Martens. De buitenspeelster schoot vervolgens knap binnen: 1-0. Van de Donk bevond zich op het moment van het ontvangen van de bal in buitenspelpositie, maar door de afwezigheid van de VAR bleef de goal staan.

1-0 voor Oranje door doelpunt van Lieke Martens. pic.twitter.com/fDglKdX3wE — NOS Sport (@NOSsport) September 26, 2023

In de tweede helft drong Engeland meer en meer aan. De ploeg van Wiegman kwam tot grote kansen, onder meer voor Lauren Hemp. Telkens bracht Van Domselaar echter redding. Na ruim een uur spelen kon echter zelfs de Villa-doelvrouw niet voorkomen dat Engeland langszij kwam. Een voorzet vanaf de rechterkant belandde via het been van Dominique Jansen voor de voeten van Russo. Met een beetje geluk ging haar inzet achter Van Domselaar: 1-1.

Renate Jansen maakt de 2-1 voor Oranje. pic.twitter.com/rWBtRjkHsp — NOS Sport (@NOSsport) September 26, 2023

De Engelse storm ging na de gelijkmaker enigszins liggen en ook Oranje kreeg het niet meer voor elkaar om groot gevaar voor het doel van de Engelse keepster te stichten. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd wist Nederland echter nog één keer gevaarlijk te worden. FC Twente-spits Jansen werd door Martens de diepte ingestuurd en vanaf de rand van het strafschopgebied schoot Jansen feilloos binnen: 2-1. Daardoor sleepten de Oranje Leeuwinnen alsnog de overwinning binnen en pakten ze de eerste punten in de Nations League.

Na afloop van de wedstrijd werd nog afscheid genomen van zes voormalig internationals. Stefanie van der Gragt, Sari van Veenendaal, Kika van Es, Marije Brummel, Kelly Zeeman en Ellen Jansen liepen na afloop van de wedstrijd in de uitverkochte Galgenwaard een ereronde en werden op deze manier bedankt voor hun interlandcarrière.