Sjoerd Mossou ziet ‘ongelooflijk verhaal’ rondlopen bij PSV

Dinsdag, 20 juli 2021 om 01:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:07

Sjoerd Mossou is onder de indruk van de prestaties van Marco van Ginkel. De middenvelder van PSV kwam eerder deze maand transfervrij over van Chelsea en droeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen PAOK (1-0 winst) de aanvoerdersband. De journalist is in het programma Voetbalpraat van ESPN erg te spreken over het voorspoedig lopen herstel van Van Ginkel en de wijze waarop hij zich teruggeknokt heeft naar het hoogste niveau na bijna drie jaar blessureleed.

“Of het een logische keuze is als Van Ginkel de aanvoerder zou worden bij PSV? Nou ik blijf Van Ginkel een ongelooflijk verhaal vinden. Hij heeft zo lang niet gespeeld en dan toch weet hij weer aan te haken. Het komt echt bijna nooit voor dat een speler drie seizoenen lang eigenlijk niet speelt en dan toch op een heel aardig niveau aanhaakt. Het heeft even wat tijd gekost, maar het lijkt erop dat hij het wel weer gaat redden en zelfs aanvoerder van PSV wordt", aldus Mossou.

Van Ginkel scheurde op 24 september 2013 in het shirt van Chelsea zijn kruisband in de wedstrijd tegen Swindon Town. Sindsdien bleef de voormalig middenvelder van Vitesse worstelen met knieklachten en tussen juni 2018 en januari 2021 (956 dagen) stond hij wederom langs de kant wegens problemen aan zijn knie. In de tweede helft van afgelopen seizoen keerde de middenvelder op huurbasis terug bij PSV en speelde hij in totaal elf Eredivisie-duels. Vorige week droeg Van Ginkel zelfs de aanvoerdersband.

Roger Schmidt gaf na afloop van het duel met PAOK te kennen gecharmeerd te zijn van de leiderschapskwaliteiten van Van Ginkel, al houdt dat niet automatisch in dat de aanvoerdersband ook bij hem terechtkomt. "Marco deed het goed vandaag”, zei de PSV-trainer na afloop van de oefenzege. "Hij is het type dat een aanvoerder kan zijn. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. Volgende week kijken we hoe we het invullen."

Verder komt tijdens Voetbalpraat de mogelijke wisselwerking met Davy Pröpper en Mario Götze ter sprake. Of de drie namen samen kunnen spelen? Mossou vindt van wel. “Ze gaan iets meer in een 4-2-3-1-formatie spelen. Dus wat mij betreft kun je Van Ginkel dan prima op ‘nummer 10’ zetten.” Commentator Leo Driessen sluit zich volledig aan bij zijn collega en oppert dat ‘goede voetballers altijd moeten spelen’.