Feyenoord betaalt absolute spotprijs voor Alireza Jahanbakhsh

Zaterdag, 17 juli 2021 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Feyenoord betaalt slechts iets meer dan één miljoen euro voor Alireza Jahanbakhsh, zo meldt het Algemeen Dagblad. Arne Slot is als vanzelfsprekend blij met de komst van de 28-jarige Iraniër, die het grootste deel van zijn salaris inlevert. De Rotterdammers moeten het donderdag in de tweede voorronde van de Conference League tegen FC Drita nog stellen zonder Jahanbakhsh, maar Slot verwacht veel van zijn nieuwe aanwinst. "Ik denk dat hij voor Feyenoord een uitstekende speler is", aldus de trainer van Feyenoord tegenover ESPN.

Feyenoord oefende zaterdag tegen Werder Bremen (2-1 winst). Jahanbakhsh, de directe vervanger van Steven Berghuis, zat bij die wedstrijd op de tribune. "Als een speler met het rendement van Steven weg gaat, is het heel fijn om een speler terug te halen die dat ook heeft laten zien in zijn carrière", zei Slot. "Dat is natuurlijk wel drie jaar geleden, maar ik denk dat hij voor Feyenoord een uitstekende speler is. Of we diep in de buidel hebben getast? Daar ik ga niet over, maar als ik een beetje gevolgd heb hoe het bij Feyenoord gaat, heb ik niet de indruk dat we heel diep in de buidel getast hebben", lacht hij. Feyenoord betaalt dus iets meer dan één miljoen euro, al kan het bedrag via bonussen oplopen als de vleugelspits goed presteert.

Slot is blij met kersverse aanwinst Jahanbakhsh ?? ''Als een speler met het rendement van Berghuis weg gaat, is het fijn om een speler terug te halen die dat ook heeft laten zien in zijn carrière'' pic.twitter.com/bqF8XAiOI6 — ESPN NL (@ESPNnl) July 17, 2021

Slot verwacht dat Jahanbakhsh 'rendement' aan Feyenoord gaat toevoegen. De coach ziet in vergelijking met Berghuis één voordeel met de komst van de Iraniër. "Wij hebben een spits (Róbert Bozeník, red.) en een nummer tien (Guus Til, red.) die gebaat zijn bij voorzetten. Dan is het wel heel prettig dat we nu ook een speler met zijn rechterbeen aan de rechterkant hebben staan. We hadden met Luis Sinisterra een rechtspoot op links en met Steven een linkspoot op rechts, waardoor je als team weleens minder voorzetten kan krijgen. Dat kunnen we nu toevoegen aan ons spel."

Feyenoord moet het voorlopig nog zonder Jahanbakhsh stellen. "Hij gaat niet eens mee naar Kosovo", zei Slot. "Ali heeft 15 juni voor het laatst gespeeld en daarna nog niet getraind. Hij heeft vier weken vakantie gehad. Daarin heeft hij echt wel wat voor zichzelf gedaan, maar we kunnen niet verwachten dat hij over een paar dagen zo'n wedstrijd speelt. Dat is het nadeel dat we moesten wachten op de inkomsten van Steven alvorens wij konden handelen. Maar de week daarna hopen we dat we hem een korte periode kunnen inzetten."