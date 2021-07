Ideale opvolger Wijnaldum aangewezen: ‘Hij voegt magie toe’

Dinsdag, 13 juli 2021 om 14:51 • Rian Rosendaal

Saúl Ñíguez is de ideale opvolger van Georginio Wijnaldum op het middenveld van Liverpool, zo oordeelt Kevin Phillips. De oud-aanvaller van onder meer Sunderland en Southampton is van mening dat de Spaanse middenvelder geknipt is voor het aanvallende voetbal dat manager Jürgen Klopp voorstaat bij the Reds. Saúl is een van de spelers die wordt genoemd als mogelijke vervanger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Wijnaldum.

"Hij zou een geweldige aankoop zijn om Wijnaldum op te volgen", zo laat Phillips optekenen in een interview met Football Insider. "Het lijkt erop dat Liverpool al langere tijd gecharmeerd is van hem en ik denk daarom dat ze hun huiswerk goed hebben gedaan. Hij is afkomstig van de kampioen van Spanje, laten we dat ook niet vergeten. Liverpool zal komend seizoen vaak de bal hebben en Saúl is iemand die een beetje magie kan toevoegen aan het spel. Ik denk echt dat het een goede vervanger is, mits de transfersom niet te hoog ligt voor Liverpool", aldus de hoopvolle Phillips.

Liverpool heeft reeds een eerste bod van veertig miljoen euro neergelegd bij Atlético voor Saúl, die in Madrid nog een contract heeft tot medio 2025. Volgens Mundo Deportivo echter is de Spaanse kampioen alleen bereid om te praten als er een bod binnenkomt voor de middenvelder van minstens vijftig miljoen euro. De Spaanse krant wist eerder al te melden dat Barcelona denkt aan een ruildeal voor Saúl, met Antoine Griezmann die dan zou terugkeren bij de club van trainer Diego Simeone.

De opvolging van Wijnaldum is al enige tijd een issue voor Klopp en Liverpool. L'Équipe meldde vorige week dat men 35 miljoen euro overheeft voor Renato Sanches, afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij de Franse kampioen Lille OSC. Onder meer Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) en Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) zijn ook al aan Liverpool gelinkt. Klopp had Wijnaldum graag behouden voor Liverpool, maar de verschillende partijen wisten geen akkoord te bereiken over een nieuwe verbintenis op Anfield.