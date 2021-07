José Mourinho wijst beste speler van het EK aan: ‘Hij was absoluut een beest’

Maandag, 12 juli 2021 om 13:05 • Chris Meijer

Als het aan José Mourinho ligt, was Kyle Walker gekozen tot de beste speler van het afgelopen EK. Na de finale van het toernooi op Wembley, die Italië na een 1-1 gelijkspel na 120 minuten voetballen dankzij strafschoppen wist te winnen van Engeland, werd Gianluigi Donnarumma uitgeroepen tot beste speler van het EK. Mourinho noemt Walker bij talkSPORT ‘een beest’.

“Mijn speler van het toernooi was Kyle Walker”, geeft Mourinho te kennen. “Van de eerste minuut van het toernooi tot het moment dat hij van het veld stapte in de finale was hij geweldig. Hij was fenomenaal, gaf continu rugdekking aan de centrumverdedigers. Ik kan me niet herinneren dat hij een duel heeft verloren. Hij liet zich misschien in aanvallend opzicht niet zo vaak zien als bij Manchester City, maar dat had meer te maken met de strategie. Als ik een spelers een beest noem, is dat het beste compliment dat ik kan maken. Kyle Walker, absoluut een beest.”

Engeland verloor in de strafschoppenserie na missers van Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka. Mourinho begrijpt niet dat de negentienjarige Saka de beslissende strafschop moest nemen. “Dat Saka het lot van het land op zijn schouders kreeg, was veel te veel voor die jongen op dat moment. Maar ik weet niet precies wat er gebeurd is, je zal aan Gareth Southgate moeten vragen hoe het gelopen is. Vaak staan de spelers op een moment dat je het van ze verwacht niet op. Dat soort spelers lopen weg voor hun verantwoordelijkheid.”

“Gareth is een eerlijke en beschermende coach, ik geloof niet dat hij ooit zou vertellen dat een speler wegliep voor zijn verantwoordelijkheid en niet klaar was om een strafschop te nemen”, zo gaat de trainer van AS Roma verder. “Ik ken de situatie niet heel goed, maar ik denk dat het er niet direct om draait dat je een goede strafschop kunt nemen. Waar waren Raheem Sterling, John Stones en Luke Shaw in deze situatie? Waarom bleven Jordan Henderson en Walker niet op het veld? Het is enorm lastig voor Rashford en Sancho om erin te komen en met hun eerste balcontact direct een strafschop te nemen.”