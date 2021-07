‘Als hij zo doorgaat, wordt hij binnen één of twee jaar Oranje-international’

Zaterdag, 10 juli 2021 om 20:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

Nordin Amrabat vindt het terecht Feyenoord een prijskaartje van elf miljoen euro aan Tyrell Malacia hangt. Zaterdag meldde Het Laatste Nieuws dat de linksback een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Club Brugge over een transfer. De clubs zijn het nog niet eens geworden over transfersom, daar Blauwzwart naar verluidt niet meer dan zes miljoen euro wil betalen voor de 21-jarige vleugelverdediger. Amrabat vindt de vraagprijs van de Rotterdammers gerechtvaardigd en voorziet een mooie toekomst voor Malacia.

“Het is een linksback met veel potentie en het is gewoon een goede speler”, vertelt Amrabat in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Malacia zit tegen het Nederlands elftal aan en ik denk dat hij binnen één à twee jaar international wordt, mits hij zich blijft doorontwikkelen. Dus ja, ik begrijp wel dat Feyenoord elf miljoen euro vraagt. Het is natuurlijk wel de vraagprijs en ze gaan er nog wel over onderhandelen. Uiteindelijk zullen ze wel op acht of misschien negen miljoen euro uitkomen. Daarbovenop zal dan wel een doorverkooppercentage van twintig procent komen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat zou wel logisch zijn. In die doorverkoop valt tegenwoordig geld te verdienen”, zegt Amrabat, die het voorbeeld van zijn jongere broer Sofyan Amrabat aanhaalt. Laatstgenoemde werd in januari 2020 voor 3,65 miljoen euro door Hellas Verona, dat een koopoptie lichtte na een huurperiode, overgenomen van Club Brugge, maar een doorverkooppercentage was geen onderdeel van de deal. Enkele dagen later werd Amrabat doorverkocht aan Fiorentina voor ruim tien miljoen euro.

“Elf miljoen euro is gewoon een goed bedrag voor een Nederlandse linksback die geen international is en geen Champions League speelt”, gaat Amrabat verder. “We verwachten dat hij zich gaat doorontwikkelen, maar stel nou dat het niet zo is. In de situatie van Feyenoord zou ik hem zeker verkopen. Kijk maar naar Jörgensen, daar kon je een paar jaar geleden achttien miljoen euro voor krijgen. Als Malacia gaat spelen bij Club Brugge, dan is dit gewoon een hele mooie stap. Hij gaat daar natuurlijk ook heen voor Champions League-voetbal”, aldus de transfervrije aanvaller.

Het nieuws over het akkoord met Club Brugge is enigszins opvallend, daar Malacia in juni zijn contract bij Feyenoord nog met drie seizoenen verlengde. Technisch directeur Frank Arnesen is overigens niet van plan om zijn pupil zomaar te laten gaan. In een reactie aan RTV Rijnmond reageerde Arnesen stellig op de geruchten: “Hij blijft bij Feyenoord."

Het is de tweede keer in korte tijd dat een linksback van Feyenoord in verband wordt gebracht met een transfer. Feyenoord Transfermarkt meldde ruim een week geleden dat Ridgeciano Haps een persoonlijk akkoord heeft bereikt met het Turkse Alanyaspor. Het is nu aan Arnesen om tot een akkoord te komen over een transfersom over de verdediger, wiens contract volgend jaar afloopt. Amrabat besluit zijn betoog met een advies voor Arnesen.

“Het is óf Haps, óf Malacia die je kunt verkopen. In dit geval zou ik Malacia verkopen voor de jackpot. Als je ook nog Haps achter de hand hebt... Hij wordt gelinkt aan een Turkse club, maar die gaan echt geen transfersom betalen. Dus dan verkoop je Malacia en dan heb je Haps nog. Als Haps gewoon fit is, is dat ook echt een uitstekende linksback”, oppert de analist.