Ajax herstelt zich dankzij assistkoning Tadic van oefenblamage

Zaterdag, 10 juli 2021 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Ajax heeft zich hersteld van de oefenblamage tegen Quick'20 (1-1), eerder deze week. De ploeg van Erik ten Hag trad zaterdagmiddag op hetzelfde veld aan tegen het Duitse SC Paderborn en zegevierde met 4-1. Dusan Tadic had met twee assists een belangrijk aandeel in de zege, maar de mooiste treffer kwam op naam van Danilo. De van FC Twente teruggekeerde spits vond de bovenhoek met een fraaie knal van afstand.

Ten Hag begon onder meer met Sébastien Haller, Tadic, David Neres en Mohammed Kudus in de basis. Zij zorgden in de beginfase van het duel wel voor een licht veldoverwicht, maar tot hele grote kansen kwamen de Amsterdammers niet in Oldenzaal. Na een kwartier spelen was het bij het tweede wapenfeit van de wedstrijd raak voor Haller. De spits werd met een subtiele assist bediend door Tadic en haalde de bal ineens uit de lucht om doelman Leopold Zingerle te verschalken: 1-0. Enkele minuten voor de treffer kopte de aanvaller van Ajax naast op aangeven van Tadic.

Ajax liet Paderborn vervolgens terug in de wedstrijd komen en moest zelfs toezien hoe de Duitse opponent tot een aantal mogelijkheden kwam. Een eerste schot eindigde echter over het doel van Jay Gorter en een kopbal ging voorlangs bij de doelman van Ajax. Nadat Perr Schuurs even later een derde kans onschadelijk maakte, tilde Ajax de stand naar 2-0. Tadic gaf de bal vanaf de linkerkant mee aan Kudus, die het leer controleerde op de borst, de doelman omspeelde en Jamilu Collins de bal ongelukkig in zijn eigen doel zag werken. Het laatste wapenfeit van de eerste helft van Noussair Mazraoui ging over.

Bij aanvang van het tweede bedrijf bracht Ten Hag een nagenoeg nieuw elftal binnen de lijnen en was er onder meer speeltijd weggelegd voor Jurgen Ekkelenkamp, Zakaria Labyad en Danilo. Laatstgenoemde liet zich meteen gelden en schoot na een klein uur spelen raak. De Braziliaan kreeg de bal op zo'n twintig meter van het doel en vond de rechterbovenhoek: 3-0. Paderborn gaf de hoop echter niet op en kwam vijf minuten na de derde Amsterdamse treffer enigszins terug in de wedstrijd, toen aanvoerder Uwe Hünemeier raak kopte via de binnenkant van de paal uit een corner.

Het slotakkoord kwam van de voet van Labyad. De middenvelder mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Danilo. Labyad miste in eerste instantie, maar schoot uit de rebound wel raak: 4-1. Na afloop van het duel bracht Ajax een mooi eerbetoon aan Peter R. de Vries. De misdaadjournalist, die deze week werd neergeschoten in Amsterdam, staat erom bekend fan te zijn van Ajax. Onder meer Neres, Tadic, Schuurs en Ten Hag poseerden met een gepersonaliseerd shirt van De Vries. Ook werd het shirt gesigneerd. "Dat tekent de klasse van Ajax", aldus commentator Wytse van der Goot.