‘Een belediging van Berghuis, heeft hij dat ook gedaan bij De Boer?’

Donderdag, 8 juli 2021 om 10:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:51

Dick Advocaat en Cor Pot komen donderdagochtend in de online talkshow van Voetbal International terug op een veelbesproken uitspraak van Steven Berghuis. De vleugelaanvaller zei in januari na de 3-0 nederlaag tegen sc Heerenveen dat Feyenoord 'terug naar de tekentafel moet'. De inmiddels bij Feyenoord vertrokken trainer en assistent-trainer hebben zo hun bedenkingen bij de woorden van Berghuis van een halfjaar geleden.

"Maar dat is Berghuis", opent Advocaat zijn relaas over de door Ajax begeerde buitenspeler. "Dat is ook de enige die iets zei, de rest zei niks. En dat was natuurlijk ook een beetje het probleem. Het blijft natuurlijk de beste speler, dat blijf ik zeggen, hoe je ook over hem denkt. Ik vind het een geweldige speler, en dat blijf ik zeggen. Het is een jongen die écht het gaatje opzoekt, bij zijn trainer, bij zijn medespelers. Maar ook vooral bij zichzelf. Dus ja, Cor (Pot, red.) en die andere jongens hadden daar meer problemen mee dan ikzelf."

Pot is duidelijker een stuk minder mild in zijn oordeel over Berghuis. "Nou, ik vond het wel een zeer grote belediging als je gaat zeggen van 'we moeten terug naar de tekentafel'. Dan vraag ik me af: heeft hij dat ook gedaan bij Frank de Boer?", aldus de voormalig rechterhand van Advocaat. "Dat kan je niet zeggen en zeker niet in het openbaar." Advocaat neemt vervolgens het gesprek weer over: "Het had vooral te maken met zijn positie in die wedstrijd (Berghuis speelde als rechtsbuiten tegen Heerenveen, red.). Dat hij niet achter zijn man aanging."

"Hij had teruggemoeten naar de tekentafel en naar zichzelf", vult Pot aan. "Dan had hij precies gezien wat hij wél had moeten doen en wat hij niet deed." Advocaat kijkt vervolgens terug op de botsing met de Feyenoord-spelers halverwege vorig seizoen. Een groot deel stond voor aanvallender voetbal, maar de trainer vond dat gezien de kwaliteiten geen goed idee. "Alleen al tegen AZ en Ajax verloren we twaalf punten. Tel die erbij op en kijk eens waar je dan staat."

"Waren we niet goed genoeg om tegen die clubs punten te pakken? Nee, er werd te ver naar voren gespeeld, dat kon vanaf de bank bijna niet bijgestuurd worden", geeft Advocaat antwoord op zijn eigen vraag. "Ze hadden écht het gevoel dat ze op een andere manier konden voetballen, aanvallender. Ik vond dus van niet. Dat is realistisch, in mijn ogen. En zo moet voetbal gespeeld worden", zo besluit de bij Feyenoord vertrokken oefenmeester.