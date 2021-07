Opgedoken video komt Antoine Griezmann duur te staan

Woensdag, 7 juli 2021 om 15:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:33

De Japanse computerspellenfabrikant Konami heeft besloten om niet langer in zee te gaan met Antoine Griezmann. Aanleiding is de hevig bekritiseerde video die onlangs opdook, waarin Griezmann samen met zijn ploeggenoot Ousmane Dembélé een stel Japanse technici voor schut zet als zij een probleem op hun hotelkamer komen verhelpen. De beelden, gemaakt in 2019 tijdens een voorbereidingstoernooi in Japan, hebben ervoor gezorgd dat de aanvaller van Barcelona het helemaal heeft verbruid in het Aziatische land.

Griezmann stond op het punt om een samenwerking aan te gaan met Konami, maar daar ziet de Japanse fabrikant bij nader inzien toch vanaf. Op de video is onder meer te horen dat Dembélé de Aziatische achtergrond en het uiterlijk van de technici bespot. "We hadden aangekondigd dat Griezmann onze Yu-Gi-Oh!-ambassadeur zou worden, maar in het licht van de recente gebeurtenissen hebben we besloten om het contract te verbreken", schrijft het bedrijf in een officiële verklaring.

Dembélé is goed te horen in de video en zegt tegen Griezmann: "Al deze lelijke gezichten, puur zodat jij PES kan spelen, schaam je je niet?" Vervolgens zegt Dembélé onder meer "Wat is dat voor achterlijke taal?" Griezmann heeft net als Dembélé ontkend dat er sprake was van discriminatie. "Ik heb me altijd tegen iedere vorm van discriminatie gekeerd. De afgelopen dagen hebben mensen me willen afschilderen als iemand die niet tegen discriminatie is. Ik ontken alle beschuldigingen die tegen mij gemaakt zijn en maak mijn excuses als ik mijn Japanse vrienden gekwetst heb."

Niet veel later dook echter op internet wederom belastend beeldmateriaal op van Griezmann, uit dezelfde periode. In de video op het officiële clubkanaal van Barcelona is te zien hoe de Fransman tijdens het trainingskamp in Japan een 'racistische' imitatie uitvoert. De excuses van de Fransman zijn in ieder geval aan dovemansoren gericht, daar Konami heeft besloten om niet langer in zee te gaan met Griezmann en een andere ambassadeur aan te stellen.