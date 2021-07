‘Een fysio kreeg op zijn donder omdat hij zich niet fit bij Oranje meldde'

Zaterdag, 3 juli 2021 om 08:30 • Laatste update: 08:42

Er gaat een verhaal dat Owen Wijndal niet helemaal fit was toen hij zich bij de EK-selectie van Oranje meldde, zo vertelt Mike Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. De vleugelverdediger van AZ was in de laatste twee oefenwedstrijden voor de start van het toernooi nog de eerste keuze van bondscoach Frank de Boer, maar verdween voor de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne uit de basiself ten faveure van Patrick van Aanholt.

In de podcast van De Telegraaf komt de nabije toekomst van Wijndal ter sprake. De 21-jarige vleugelverdediger steekt niet onder stoelen of banken dat hij deze zomer een stap wil maken. “Max Huiberts is een gerespecteerde technisch directeur in Nederland, die al lange meeloopt. Maar hij zei in Voetbal International nadat Marc Overmars had gezegd dat hij Wijndal een interessante speler vond dat hij in Nederland niks meer te leren heeft”, wijst Verweij, Ajax-wachter voor De Telegraaf, naar de technisch directeur van AZ.

“Als je hem dan op het EK ziet, of eigenlijk niet ziet... Hij was gewoon gepasseerd voor Patrick van Aanholt. Dan denk ik dat Ajax of PSV wel een mooie tussenstap zou zijn voor zo’n jongen”, stelt Verweij. “Bij Ajax speel je gegarandeerd Champions League, er staat veel meer druk op dan bij AZ”, zo haakt zijn collega Valentijn Driessen in. “We hoorden ook verhalen dat hij tijdens de laatste trainingsweek voor het hele gebeuren (het EK, red.) begon zichzelf niet was. Dat heeft onder meer te maken met de druk, het moeten.”

“Er gaat een verhaal... Dat is onbevestigd, dus we moeten er een beetje voorzichtig mee zijn. Hij heeft zich niet helemaal fit bij de EK-selectie gemeld, daar schijnt een fysio van AZ voor op zijn donder te hebben gekregen die ook bij Oranje was. Als dat zo is, is dat niet zo verstandig”, vertelt Verweij. Wijndal kwam tegen Oekraïne en Oostenrijk als invaller in het veld, zat tegen Noord-Macedonië helemaal niet bij de selectie en bleef tegen Tsjechië negentig minuten op de reservebank. “Niet professioneel”, concludeert Driessen.