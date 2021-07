Transfer Robin Pröpper zet kwaad bloed bij supporters Heracles Almelo

De aanstaande transfer van Robin Pröpper naar FC Twente heeft bij de supporters van Heracles Almelo kwaad bloed gezet. De aanvoerder staat op het punt om transfervrij de overstap te maken van Almelo naar de aartsrivaal, iets wat de verdediger niet in dank wordt afgenomen door supportersvereniging Vak'74. De fanatieke aanhang uit via Facebook zijn onvrede over de gang van zaken. "We kijken nu uit naar het moment dat je weer huilend van het veld stapt", verwijzen de fans naar de zware knieblessure die Pröpper in 2018 opliep.

Pröpper besloot zijn aflopende contract bij Heracles niet te verlengen in de hoop een nieuwe uitdaging te vinden en kan bij FC Twente onder meer over een hoger salaris beschikken. "Voor het geld?", vraagt bovengenoemde supportersvereniging zich allereerst af. "Dat clubliefde onder spelers nagenoeg niet meer bestaat, weten we allemaal. Dat Heracles soms alleen wordt gezien als tussenstap, is pijnlijk. Maar er loopt altijd wel een speler met een gunfactor. Iemand die veel voor de club doet, het gezicht is van het team en ondanks een zware blessure de kans krijgt om volledig te herstellen. Een speler met wie iedereen te doen heeft als hij huilend van het veld stapt naar een ogenschijnlijk nieuwe blessure."

Pröpper raakte in september 2018 in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen zwaar geblesseerd aan zijn knie en lag bijna een jaar uit de roulatie. "Zo’n jongen gun je veel. Hard gewerkt, gestreden, niet altijd perfect, maar wel een hart voor de club", gaat het verhaal verder. "Een keuze om je zakken te vullen snappen we. Succes wensen we je dan, bedankt voor alles en we hopen je weer te zien bij onze club. We wensen je in dit bijzondere geval veel. Veel wat we niet zouden wensen als je had gekozen voor een mooie club in het buitenland. We kijken nu uit naar het moment dat je weer huilend van het veld stapt", besluit de supportersgroep.

TC Tubantia wist woensdag te melden dat Pröpper zo goed als rond is met FC Twente over een overgang. De verdediger ondergaat donderdag zijn medische keuring en ondertekent aansluitend zijn contract als de laatste plooien zijn gladgestreken. Het vertrek van Pröpper is een hard gelach voor Heracles, dat zijn sterkhouder graag langer in Almelo zag blijven. Pröpper stond sinds de zomer van 2016 onder contract bij de Almeloërs en groeide uit tot aanvoerder en een vast gezicht van de club.