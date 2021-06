Kwakman kiest opmerkelijk oogappeltje bij Oranje: ‘Hij kan alles’

Donderdag, 24 juni 2021 om 21:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:13

Stefan de Vrij heeft tot dusver bijzonder veel indruk gemaakt op Kees Kwakman dit Europees kampioenschap. De centrale verdediger is een van de vaste gezichten van het Nederlands elftal en wist met Oranje in twee van de drie groepsduels de nul te houden, tegen Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (0-3). Mark van Rijswijk durft zelfs voorzichtig de vergelijking te trekken met Cristiano Ronaldo, die volgens de commentator over dezelfde karaktereigenschappen beschikt.

"Er kan toch maar één centrale verdediger zijn tot nu toe dit EK?", vraagt Kwakman zich bij Voetbalpraat hardop af. "Stefan de Vrij. Die speelt echt een geweldig toernooi. Ik vind dat zo'n topverdediger. Als je hem ziet denk je: hij is niet zo sterk, hij is niet zo snel. Maar hij kan alles. Hij doet alles goed." Sinds het wegvallen van Virgil van Dijk vormen De Vrij en Matthijs de Ligt het hart van de defensie van het Nederlands elftal, al dan niet gesteund door een derde centrale verdediger in een 5-3-2-systeem. Tijdens de eerste groepswedstrijd deed De Boer door een blessure van De Ligt nog een beroep op Jurriën Timber, maar die verhuisde tegen Oostenrijk weer naar de bank.

"Ik vind hem nu iets stabieler dan De Ligt", vervolgt Kwakman zijn lofzang over De Vrij. "Maar De Ligt komt natuurlijk terug van een blessure en De Ligt is iets robuuster. Die zit daardoor af en toe een keer vaker mis. De Vrij is iets bedachtzamer. Qua duo past het heel goed bij elkaar. De Vrij is iets rustiger aan de bal en kan ook prima links centraal spelen." De keer dat De Ligt links in het centrum speelde, in de uiterst teleurstellende oefeninterland tegen Schotland (2-2), viel de verdediger van Juventus hopeloos door de mand. Sindsdien fungeert de inmiddels fitte Daley Blind als derde centrale verdediger.

Mark van Rijswijk zit iets van Ronaldo terug in De Vrij. "Hij is het levende bewijs dat alles er wel uitkomt als je investeert in jezelf", is Van Rijswijk van mening. "Wat Ronaldo ook heeft. Dat is een ander niveau dan De Vrij hoor, maar dat heeft hij ook natuurlijk. Als je ziet hoeveel hij er voor doet. Laten we eerlijk zijn, het was een prima verdediger toen hij bij Feyenoord zat, maar de beste verdediger van de Serie A had niemand in hem gezien. Dat heeft hij zelf afgedwongen door constant in zichzelf te investeren. Dat is echt heel knap."