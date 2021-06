Luuk de Jong verlaat per direct trainingskamp van Oranje

Woensdag, 23 juni 2021 om 08:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:21

Luuk de Jong maakt niet langer deel uit van de EK-selectie van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB woensdagochtend in een officieel statement. De aanvaller raakte dinsdag geblesseerd aan zijn knie na een botsing met Cody Gakpo op de uitlooptraining en naar nu blijkt is hij deze eindronde niet meer beschikbaar voor bondscoach Frank de Boer. De kwetsuur is zwaarder dan verwacht en De Jong heeft enkele weken nodig om te herstellen.

De Jong kreeg dinsdagmiddag tijdens een trainingspartijtje een tik tegen zijn knie in een duel met Gakpo en de aanvaller van Sevilla bleef met een van pijn vertrokken gezicht achter op het trainingsveld. Met hulp van Gakpo en fysiotherapeut Ricardo de Sanders werd de reservespits van het Nederlands elftal naar de kant gebracht. Dinsdagavond werd na een uitgebreide medische check-up duidelijk dat De Jong tijdens dit EK niet meer inzetbaar is voor De Boer.

Ai... ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 22, 2021

De nu uitgevallen De Jong zat maandagavond negentig minuten op de bank tijdens de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (0-3) in de Johan Cruijff ArenA. In de voorgaande pouleduels met Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) werd hij als invaller gebruikt door De Boer. De Jong kwam tijdens die invalbeurten niet tot scoren. De bondscoach van Oranje geeft in de voorhoede de voorkeur aan Memphis Depay, Wout Weghorst en Donyell Malen. Er is volgens de reglementen van de UEFA in deze fase van het EK niet langer de mogelijkheid om een vervanger voor De Jong op te roepen.

De Oranje-selectie bestaat na het geblesseerd uitvallen van De Jong nog uit 24 spelers voor het restant van het EK. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op het duel in de achtste finale van zondag in Boedapest tegen de nummer drie uit poule D of F. De wedstrijd in de Puskás Aréna begint om 18.00 uur.