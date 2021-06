Overwinning van Kroatië betekent goed nieuws voor Oranje

Dinsdag, 22 juni 2021 om 22:58 • Chris Meijer • Laatste update: 23:14

De 3-1 overwinning van Kroatië op Schotland betekent goed nieuws voor Oranje. Door het resultaat op Hampden Park heeft Tsjechië zich namelijk als nummer drie van Groep D geplaatst voor de achtste finale. Er bestaat zodoende nog een scenario waarin de beste nummer drie van Groep F - Frankrijk, Duitsland, Portugal of Hongarije - wél doorgaat en niet de tegenstander van het Nederlands elftal wordt komende zondag in de achtste finale. Als dat scenario uitkomt, is Tsjechië in Boedapest de volgende tegenstander van Oranje. Mocht de nummer drie van Groep E zich woensdag wel plaatsen voor de laatste zestien, treft Oranje sowieso een tegenstander uit de poule des doods.

Al sinds Oranje zich na de 2-0 overwinning op Oostenrijk verzekerde van de groepswinst, is het rekenen begonnen om tot de tegenstander voor de achtste finale te komen. Daarbij wordt vooral gevreesd voor de nummer drie van Groep F, de poule van Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. De makkelijkste manier om de nummer drie uit de poule des doods niet te treffen, is simpelweg dat Groep F geen beste nummer drie levert. Maar die kans is vrij klein: Portugal heeft voorlopig namelijk nog een doelsaldo van +1 en zal dus ruim van Frankrijk moeten verliezen om onder Finland (doelsaldo van -2) te eindigen. Mocht het doelsaldo gelijk zijn, wordt er gekeken naar het aantal gele kaarten. Ook dat is voor Portugal in het voordeel ten opzichte van Finland: vier om één.

Het artikel gaat verder onder de video ‘Depay mag Wijnaldum vol op de bek pakken!’ Meer videos

De overgebleven scenario’s

De beste nummers drie komen uit Tegenstander België Tegenstander Oranje Tegenstander winnaar Groep E Tegenstander winnaar Groep F ABCD Zwitserland Tsjechië Finland Oekraïne ACDE nummer 3 Groep E Tsjechië Oekraïne Zwitserland ACDF nummer 3 Groep F Tsjechië Oekraïne Zwitserland ADEF nummer 3 Groep E nummer 3 Groep F Tsjechië Zwitserland

Indien de nummer drie van Groep A zich niet had geplaatst voor de achtste finale, had Oranje sowieso de nummer drie van Groep F niet getroffen. Zwitserland pakte echter vier punten en was daardoor maandag al verzekerd van een plek in de achtste finale, omdat het boven Finland (3 punten, doelsaldo -2) en Oekraïne (3 punten, doelsaldo -1) staat. Er is nog altijd een scenario over waarin de nummer drie van Groep F wél doorgaat en niet de tegenstander van Oranje wordt in de achtste finale.

Daarvoor moest in ieder geval de nummer drie van Groep D zich kwalificeren voor de achtste finale en dat is gebeurd. Engeland werd met zeven punten groepswinnaar (en treft daardoor in de achtste finale de nummer twee van Groep F), gevolgd door Kroatië en Tsjechië met allebei vier punten. Kroatië blijft Tsjechië na de 3-1 zege op Schotland op basis van doelsaldo voor. De Tsjechen blijven op hun beurt met vier punten zowel Finland als Oekraïne voor. Oranje kan nu met aandacht gaan kijken naar de ontknoping van Groep E, want die poule mag geen nummer drie leveren aan de achtste finale.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1

Zweden weet zich in die poule met vier punten reeds verzekerd van een plek in de achtste finale. Op de laatste speeldag wacht een ontmoeting met Polen, dat één punt heeft. De Polen mogen die wedstrijd niet winnen. Elders moet Spanje (dat twee punten heeft) zien te winnen van Slowakije (dat drie punten heeft). Slowakije heeft momenteel een doelsaldo van 0 en als het duel met Spanje niet in 1-0 of 2-1 eindigt, heeft Oekraïne sowieso een beter doelsaldo. Overigens mag Slowakije dit duel ook winnen, want Spanje zou met twee punten niet tot de beste nummers drie behoren. Bij een gelijkspel (en een nederlaag van Polen) is Spanje met 3 punten en een doelsaldo van 0 wel door. Mocht dit scenario zich daadwerkelijk ontspinnen, treft Oranje komende zondag in de achtste finale in Boedapest Tsjechië.

De nummers drie op dit moment

GROEP LAND PUNTEN DOELSALDO A Zwitserland* 4 -1 B Finland* 3 -2 C Oekraïne* 3 -1 D Tsjechië 4 1 E Spanje 2 0 F Portugal 3 +1