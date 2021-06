Ook aandeelhouders NAC Breda zijn het beu en verkopen aandelen

Zondag, 20 juni 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme

Drie aandeelhouders van NAC Breda hebben besloten om hun aandelen in de club te verkopen. Aanleiding zijn de gebeurtenissen rond het vertrek van technisch directeur Ton Lokhoff en het opstappen van trainer Maurice Steijn. Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema zeggen zich niet meer thuis te voelen bij een club waar 'kwalijke praktijken niet als volstrekt onacceptabel worden benoemd en het risico in zich dragen om te verworden tot de norm', zo valt te lezen in een officieel statement.

De afgelopen weken ontstond er een explosieve situatie bij NAC. Er was sprake van een machtsstrijd tussen technisch directeur Lokhoff en Steijn, die al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden. Waar Steijn op weg leek naar de uitgang, besloot de Raad van Commissarissen dat de trainer en technisch directeur hun geschillen bij moesten leggen in de hoop op een goede samenwerking. Zover kwam het niet, want Lokhoff stapte afgelopen woensdag op. Het ontslag van Steijn volgde drie dagen later vanwege bedreigingen van NAC-supporters.

"Zo’n zevenenhalf jaar geleden hebben de aandeelhouders een faillissement van NAC Breda ternauwernood voorkomen en ook nu nog is dit de enige reden dat de club vandaag de dag in leven is", begint het statement. "We troffen een club aan in zwaar verval: een groot negatief eigen vermogen, een berg schulden, lijken in de kast, een vertroebelde relatie met zowel KNVB als ook de gemeente Breda, de laagste FRS rating met bijbehorende curatele, een chaotische organisatie met beperkte financiële kennis van zaken."

De aandeelhouders zeggen vaak financiële steun te hebben verleend aan de club, 'wanneer en waar nodig'. "We hebben dit gedaan in de luwte met gepaste anonimiteit", zo valt te lezen. "Onze enige drijfveer hierbij was de liefde voor de club. De beperkingen enerzijds en verantwoordelijkheden anderzijds die dit met zich meebracht zijn wellicht niet voor alle fans altijd even duidelijk geweest. Zeer recentelijk hebben we te maken gekregen met acties van sommige individuen die alle normen van fatsoen hebben overschreden. Een club kan niet worden bestuurd via een supporters ultimatum, met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden."

Een groep supporters keek verwijtend naar Steijn en dat leidde de afgelopen week met name online tot veel negativiteit rond de trainer. De fans eisten het ontslag van Steijn en kondigden ‘gepaste acties’ aan als dit niet voor zaterdag 23.59 uur was gebeurd. "Voor ons drieën is hiermee een grens gepasseerd die wij niet accepteren. Ook de gelatenheid, waarmee sommige NAC geledingen dit schouwspel hebben gevolgd of zelfs geëntameerd, hebben wij als zeer stuitend ervaren. Wij hebben derhalve besloten om met onmiddellijke ingang al onze financiële betrokkenheid bij NAC Breda te beëindigen. Dit houdt onder meer in dat wij, de drie grootaandeelhouders, onze aandelen te koop zullen aanbieden."