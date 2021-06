Hongarije zet Groep F op zijn kop na verrassend punt tegen Frankrijk

Zaterdag, 19 juni 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:02

Hongarije heeft zaterdagmiddag voor een daverende stunt gezorgd op het Europees kampioenschap door titelfavoriet Frankrijk van een zege af te houden. De ploeg van bondscoach Marco Rossi was nagenoeg de volledige wedstrijd de onderliggende partij, maar hield een knap punt over aan de tweede groepswedstrijd: 1-1. Attila Fiola bracht de 60.000 toeschouwers in de Puskás Aréna in het eerste bedrijf in extase, waarna Antoine Griezmann na ruim een uur spelen de Fransen op gelijke hoogte bracht. Door de puntendeling gaat Frankrijk voorlopig wel aan kop in Groep F.

Didier Deschamps voerde één wissel door in zijn basiselftal ten opzichte van het openingsduel tegen Duitsland (1-0 winst). Lucas Hernandez bleek teveel hinder te ondervinden van een kniekwetsuur en werd vervangen door Lucas Digne. De Fransen begonnen sterker aan het duel en domineerden vanaf de eerste minuut in balbezit. Karim Benzema nam na een kwartier spelen het eerste gevaar van de wedstrijd voor zijn rekening. De spits verschafte zichzelf enige ruimte om te schieten, maar moest toezien hoe doelman Péter Gulácsi snel bij de grond was om te redden. Een ongelooflijke misser van Griezmann uit de rebound deed er vanwege buitenspel niet meer toe.

Frankrijk Drong Hongarije terug tot de eigen zestien, maar wist de kansen die het kreeg niet te verzilveren. Een voorzet van Digne op Kylian Mbappé eindigde voorlangs en een schot van Benzema op aangeven van Mbappé ging rakelings naast. De eerste keer dat de Hongaren er gevaarlijk uitkwamen was het wel meteen raak. Fiola combineerde zich aan de rechterkant van het veld voorbij Benjamin Pavard en was daarna te snel voor Raphaël Varane. Oog in oog met Hugo Lloris vond hij op slag van rust de korte hoek: 1-0. De treffer leidde tot een vreugde-explosie bij de Hongaren, die zich met tientallenduizenden de gehele wedstrijd nadrukkelijk lieten horen.

Na de pauze veranderde er qua spelbeeld amper iets. Frankrijk had de bal en Hongarije loerde op de omschakeling. Na een uur spelen leken de Fransen de stand gelijk te trekken, toen invaller Ousmane Dembélé een fraai schot in huis had vanaf de rand van het strafschopgebied. Gulácsi was verslagen, maar werd gered door de paal. Tien minuten later, na ruim een uur spelen, was het wel raak. In een poging de bal weg te werken legde Willi Orbán een voorzet van Mbappé voor de voeten van Griezmann, waarna het voor laatstgenoemde een koud kunstje was om de bal in de rechterhoek te schuiven voor de 1-1.

Deschamps bracht vervolgens een kwartier voor tijd Olivier Giroud voor Benzema en Corentin Tolisso voor Paul Pogba. Tolisso probeerde het tien minuten voor tijd met een schot van afstand, maar zag zijn inzet eenvoudig gekeerd worden door Gulácsi. Ook een inzet van Mbappé kon niet tot treffer worden gepromoveerd. Door de puntendeling gaat Frankrijk momenteel aan kop in Groep F met vier punten. Later op de avond nemen Duitsland en Portugal het tegen elkaar op in de Allianz Arena voor hun tweede groepsduel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Portugal 1 1 0 0 3 3 3 Hongarije 2 0 1 1 -3 1 4 Duitsland 1 0 0 1 0 0