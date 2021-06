Antony zit ondanks wens van Ajax in definitieve selectie van Brazilië

Donderdag, 17 juni 2021 om 17:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:21

Antony maakt deel uit van de Braziliaanse selectie voor de Olympische Spelen, zo werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Ajax liet vorige maand nog weten dat het de 21-jarige aanvaller niet wil laten deelnemen aan de Olympische Spelen, maar toch ging hij met de Braziliaanse Olympische selectie naar Servië voor een trainingskamp en twee oefenwedstrijden. Nu zit Antony ook bij de definitieve selectie.

Het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen is geen officieel toernooi vanuit de FIFA en derhalve zijn clubs niet verplicht spelers af te staan. Antony mist de complete voorbereiding van de selectie van Erik ten Hag als hij daadwerkelijk meedoet. De finale van het toernooi in Tokyo valt immers samen met de opening van het nieuwe seizoen. Ajax speelt in hetzelfde weekend tegen PSV, om de Johan Cruijff Schaal.

Antony is zeker niet de enige in Europa actieve Braziliaan die door bondscoach André Jardine is geselecteerd voor de Olympische Spelen. Ook Gabriel (Arsenal), Diego Carlos (Sevilla), Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Olympique Lyon), Matheus Cunha (Hertha BSC), Malcom (Zenit Sint-Petersburg) en Paulinho (Bayer Leverkusen) zitten bij de selectie.

Brazilië is op de Olympische Spelen in Tokio ingedeeld in een poule met Duitsland, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Het Zuid-Amerikaanse land verdedigt de olympische titel van 2016. Nederland is niet vertegenwoordigd op het mannentoernooi.

De definitieve selectie:

Doel: Santos (Athletico Paranaense), Brenno (Gremio de Porto Alegre)

Verdediging: Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Gabriel Guimarães (Arsenal), Nino (Fluminense), Diego Carlos (Sevilla)

Middenveld: Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Olympique Lyon), Gerson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Bragantino), Matheus Henrique (Gremio de Porto Alegre)

Aanval: Matheus Cunha (Hertha BSC), Malcom (Zenit Sint-Petersburg), Antony (Ajax), Paulinho (Bayer Leverkusen) en Pedro (Flamengo).