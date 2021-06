Sneijder gaat in op boycot Oranje: ‘Johan is geen racist’

Donderdag, 17 juni 2021 om 06:48 • Yanick Vos • Laatste update: 07:24

Wesley Sneijder weet niet of het programma Veronica Inside geboycot zou zijn door het Nederlands elftal als hij nog actief was geweest als Oranje-international. De oud-international was woensdagavond te gast bij de talkshow en liet zijn licht schijnen over de boycot, die een jaar geleden in het leven werd geroepen door de spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en Oranje Leeuwinnen. De maat was vol voor de spelers toen Derksen een vergelijking maakte tussen rapper Akwasi en Zwarte Piet. “Johan is geen racist”, aldus Sneijder.

Genee haalde tijdens de uitzending van Veronica Inside aan dat Derksen vorig jaar een ‘nogal onhandige grap’ maakte over Akwasi, wat leidde tot een boycot vanuit het Nederlands elftal. Voor de Oranje-internationals was de maat vol en sindsdien praten zij niet meer met verslaggevers van Veronica Inside. “Dat is een mening op dat moment van de spelersgroep. Als ik erbij had gezeten bij die groep en misschien nog wat andere gasten van de oude garde, dan had er misschien een heel andere mening uitgekomen”, reageerde Sneijder, die niet aangaf of de boycot dan ook, of juist niet zou zijn doorgevoerd. “We hebben het natuurlijk wel over een onderwerp dat heel gevoelig ligt.”

Derksen haakte in: “Ik vind het helemaal niet gevoelig”, zei hij stellig. “Weet je wie geboycot had moeten worden? Akwasi. Die daar heeft staan schreeuwen op de Dam. En zich zeer onbeschoft gedragen heeft. Dáár werd niet over gepraat. Ik maak een grapje over de man die zich misdroeg en toen werd de racisme-kaart weer getrokken. Het heeft niets met racisme te maken. Ik trek er ook geen woord van terug.” Sneijder liet weten dat hij het eens is met Derksen: “Het heeft ook niks met racisme te maken.”

Sneijder kreeg vervolgens de vraag van Genee of het in zijn ogen heeft meegespeeld dat de analisten van Veronica Inside door de jaren heen kritiek hebben gehad op de spelers van het Nederlands elftal. “Dat het een optelsom werd?” Sneijder: “Misschien, ik weet het niet Wilfred. Ik ben niet bij die discussie in de spelersgroep geweest. Het gaat over een discussie die dan landelijk wordt gevoerd. Als Nederlands elftal moet je dan een statement maken en dat hebben ze ook gedaan. Ik ben het met Johan eens: je mag over alles grappen over maken. Maar dit is dan weer een onderwerp dat heel gevoelig ligt. Over klein, dik, rood, lelijk, knap, kaal, er wordt van alles…”, aldus Sneijder, die werd onderbroken door Derksen: “Zwart of homo, dat zijn onderwerpen waar wij geen grappen over mogen maken. Want dan ben je homofoob of racist.”

Sneijder gaf aan dat het ‘een heel lastig thema’ is. “Wij kunnen ons nooit verplaatsen in de donkere mensen, wat zij meemaken. Wij kunnen wel heel makkelijk zeggen: wij zien het niet, wij merken het niet om ons heen. Er zijn er bij die het wél merken. Ik kom uit een echte volksbuurt en we hebben daar alle culturen die je maar kan verzinnen. Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn directe omgeving dat zoiets gebeurt. Maar er zijn van die zieke mensen op de aardbodem die helaas racist zijn. Maar ik weet stellig dat Johan dat niet is. Johan is geen racist. Alleen, als je een grap maakt op dat moment waarop het allemaal hot is, dan krijg je zo’n actie”, doelt hij op de boycot.

Volgens Derksen zijn voetballers tegenwoordig ‘filmsterren’. “Ze verdienen waanzinnige salarissen, worden omgeven door jaknikkers en profiteurs. Ze rijden in veel te grote auto’s. En ze denken dat ze Onze-Lieve-Heer zijn. Ze weten gewoon niet meer wat kritiek is, want ze krijgen nauwelijks kritiek. Het zijn allemaal koninkjes. Maar we hoeven toch niet al die voetballertjes in hun reet te kruipen om ze te pleasen?”

“Er wordt ook heel veel druk gelegd op die voetballers omdat ze een publiek figuur zijn”, reageerde Sneijder, die vindt dat voetballers veel worden ingezet om actie te voeren en statements te maken. Zo haalt hij onder meer het knielen aan voorafgaand aan wedstrijden in de strijd tegen racisme. “In mijn tijd zou ik misschien één keer meedoen met op mijn knieën zitten voor het beeld naar buiten toe, dat je je statement hebt gemaakt. Maar ik ga echt niet 20 of 25 keer op mijn knieën zitten. Je maakt toch één keer je statement? We weten állemaal dat we er tegen zijn en dan moet het ook klaar zijn. Maar het is voor voetballers ook niet makkelijk, want er wordt zoveel druk op ze uitgeoefend. Je moet bijna wel, je kan niet achterblijven.”