‘Nederland wordt Europees kampioen, dat geloof hebben zij zelf ook’

Woensdag, 16 juni 2021 om 15:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:01

Kenneth Vermeer gelooft dat het Nederlands elftal de kwaliteiten heeft om de Europese titel in de wacht te slepen, zo laat de doelman van FC Cincinnati weten in een video-interview met Voetbalzone. De vijfvoudig international van Oranje, die in al zijn interlands de 'nul' wist te houden, laat zich daarnaast onder meer uit over de enigszins verrassende terugkeer van Maarten Stekelenburg bij de nationale ploeg, na een absentie van enkele jaren.

"Het is een beetje een apart verhaal, hè", doelt Vermeer op de comeback van de Ajax-doelman bij Oranje. "Maar hij kwam terug naar Ajax en niemand had verwacht dat hij zoveel wedstrijden zou spelen. Maar het is een topkeeper, altijd al geweest. Natuurlijk heeft hij ook wat mindere momenten meegemaakt in zijn carrière." Dat Stekelenburg het de afgelopen tijd zo goed heeft gedaan komt voor Vermeer niet echt als een verrassing. "Keepers worden alleen maar beter naarmate ze ouder worden. Hij heeft natuurlijk ervaring, hij heeft een EK gespeeld (in 2012, red.) en genoeg internationale wedstrijden gespeeld. Dus voor mij was dat niks bijzonders. Het is een topkeeper en dat heeft hij ook gewoon laten zien."

Luister hier het hele gesprek met Kenneth Vermeer

Vermeer kijkt ook met veel interesse naar het functioneren van Frank de Boer, met wie hij enkele jaren samenwerkte bij Ajax. Samen werden verschillende landskampioenschappen gevierd. "Hij bracht duidelijkheid in de speelwijze en we waren toen als team in de lift", blikt de ervaren doelman terug op zijn Amsterdamse periode. "Alles wat telde was het kampioenschap", aldus Vermeer, die het feit dat De Boer in aanloop naar het EK wat foutjes maakte op persconferenties niet groter wil maken dan het is. "Hij lag ook een beetje onder een vergrootglas de laatste tijd. Hij heeft misschien niet de beste jaren achter de rug, al was zijn eerste jaar bij Atlanta United niet verkeerd. Ik twijfel er niet zo aan, hij is ook weer gegroeid in het trainerschap."

Lovend over Justin Bijlow

De doelman van Cincinnati keepte ook enige tijd bij Feyenoord en had toen onder meer te maken met Justin Bijlow, die hij goed genoeg acht voor een toekomstige rol bij Oranje. "Als je ziet hoe Justin zich heeft ontwikkeld, niet normaal. Ik denk dat Justin zeker de potentie heeft om eerste keeper te worden van het Nederlands elftal. Het is gewoon een heel goede keeper, hij is allround, voetballend sterk, goed in de één tegen één, hij durft uit te komen. Justin is een hele goede, een toppertje." Vermeer zag zeker in de beginfase ook weleens de grillige kant van Bijlow. "Grillig in de zin van dat hij heel snel boos op zichzelf werd. Daarin heeft hij zich niet normaal zo goed verbeterd. Hij is daar veel rustiger in geworden en dat straalt hij ook uit. Het is gewoon een rustpunt in het elftal van Feyenoord."

Vermeer probeert ondanks de afstand het EK zo goed mogelijk te volgen en ook hij schrok toen hij het nieuws hoorde over het onwel worden van voormalig ploeggenoot Christian Eriksen. "Ik werd wakker, opende het internet en zag het overal voorbijkomen. Vurnon Anita appte mij: 'Heb je het gehoord van Christian?' Ik was een beetje in shock. De beelden zag ik dezelfde dag voorbijkomen en ik dacht: Wow. Het is toch iemand waar je jaren mee hebt gespeeld. Dus dat komt dan wel extra hard aan, je gunt dat natuurlijk helemaal niemand." Vermeer zag zondagavond ook de tranen bij Daley Blind, die keihard was geraakt door het voorval met Eriksen. "Hij heeft het zelf natuurlijk ook meegemaakt en die kent het gevoel zelf ook. Dan is het extra extra."

Een dag na het hele gebeuren rond Eriksen begon Oranje met een 3-2 overwinning op Oekraïne aan het EK. Vermeer hoopt op enkele succesvolle weken voor Nederland, met de Europese titel als ultieme bekroning. "Ik heb het zelf meegemaakt met het jeugd-EK in Portugal destijds (in 2006, red.)", aldus de in de Major League Soccer actieve keeper. "Niemand gaf iets om ons en we verloren ook de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Maar daarna waren we wel groeiende in het toernooi en we hebben uiteindelijk ook gewonnen. Mensen voorspellen altijd de grote landen als Frankrijk, Portugal, noem maar op. Maar soms is het wel lekker om de underdog te zijn en stiekem weg te gaan met de eindzege."

Oranje als EK-favoriet

"Maar Nederland heeft gewoon een goed team met goede spelers. Ik denk dat het belangrijkste is dat de spelers het zelf ook geloven. Het is moeilijk te voorspellen. Natuurlijk hoop ik voor de boys dat ze zover mogelijk komen, maar het is gewoon moeilijk om te voorspellen. Het is nog vroeg." Vermeer waagt zich uiteindelijk toch aan een voorspelling over de winnaar van dit EK. "Ik ga toch voor Nederland, ik ga er wel voor. Ik ken die jongens natuurlijk en ik heb vertrouwen in die boys. En wat ik al zei: ze zijn groeiende. Vóór het toernooi was iedereen negatief over ze, maar het begint al positiever te worden. Zolang ze er zelf in geloven en er alles aan doen, is het mogelijk", aldus Vermeer.



