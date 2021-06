Malacia blijft bij Feyenoord: ‘Voor de club is het natuurlijk fantastisch’

Maandag, 14 juni 2021 om 13:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:13

Feyenoord heeft het contract met Tyrell Malacia opengebroken en met één jaar verlengd, zo maakt de club maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Daardoor blijft Malacia tot medio 2024 verbonden aan Feyenoord. De 21-jarige Malacia speelde vorig seizoen 26 competitieduels voor Feyenoord; als hij niet geblesseerd of geschorst was, maakte hij steevast onderdeel uit van de basisploeg van trainer Dick Advocaat.

Malacia, die begin deze maand als basisspeler van Jong Oranje tot de halve finale van het EK Onder-21 reikte, denkt dat hij nog kan groeien bij Feyenoord. "Dit is mijn club, al sinds ik hier in 2008 binnenkwam. Sindsdien groei ik ieder jaar als voetballer, dus dan is het logisch om langer bij Feyenoord te willen blijven. Ik ben blij dat ik dit seizoen heb kunnen laten zien waartoe ik in staat ben, zowel bij Feyenoord als bij Jong Oranje. Ik heb er ontzettend veel zin in om die lijn door te trekken in het nieuwe seizoen, onder een nieuwe trainer (Arne Slot, red.)."

Technisch directeur Frank Arnesen is blij met de contractverlenging van Malacia. "Voor de club is het natuurlijk fantastisch om een voetballer die zich als jeugdspeler heeft opgewerkt naar het eerst elftal langer aan zich te binden. Tyrell heeft zich zeker afgelopen seizoen ontzettend goed ontwikkeld en heeft daarna bij Jong Oranje ook een uitstekende rol gespeeld. Die progressie willen we voortzetten, zodat Tyrell een nog belangrijkere waarde gaat vertegenwoordigen binnen het eerste elftal en voor Feyenoord in het algemeen."

De in Rotterdam-Zuid geboren en getogen Malacia doorliep sinds zijn komst naar Feyenoord Academy in 2008 alle jeugdelftallen en tekende in 2015 zijn eerste profcontract bij de club. Drie jaar later, een paar maanden na zijn debuut in Feyenoord 1, zette hij zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Die overeenkomst is nu met een jaar verlengd tot medio 2024.