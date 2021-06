Georginio Wijnaldum glimt van trots: ‘Een geweldige avond voor hem’

Zondag, 13 juni 2021 om 23:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:21

Georginio Wijnaldum is trots en opgelucht na de 3-2 overwinning van Nederland zondagavond op Oekraïne op het EK. De middenvelder annex aanvoerder, die zelf de 1-0 voor zijn rekening nam in de Amsterdam ArenA, vindt wel dat Oranje zich moet verbeteren in het vasthouden van een voorsprong. Oekraïne poetste een 2-0 achterstand weg en ging uiteindelijk dankzij een doelpunt van Denzel Dumfries alsnog onderuit.

“Ik ben een trotse aanvoerder, maar ik ben vooral blij dat we winnen”, vertelde Wijnaldum na afloop aan de NOS. “Ik denk dat we over het algemeen een goede wedstrijd hebben gespeeld, maar in tien minuten tijd hebben we twee kansen weggegeven waaruit ook twee tegendoelpunten vielen. Dat is vervelend. We moeten leren om een dergelijke wedstrijd gewoon te kunnen uitspelen, zeker als het 2-0 staat. Nu laten we ze terugkomen. Dat is wel iets wat absoluut verbeterd moet worden.”

Van paniek na de 2-1 en de 2-2 was geen sprake, verzekerde Wijnaldum. “Ik denk dat iedereen boos en teleurgesteld was. Vooral na die tweede goal. We bleven vol vertrouwen zoeken naar de 3-2 en gelukkig viel die ook. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen.” Wijnaldum was druk bezig met het geven van aanwijzingen. “Maar dat moeten we met z’n allen doen. Ook ik moet gecoacht worden”, benadrukte de middenvelder. “Ik zeg altijd dat er elf aanvoerders op het veld moeten staan, zodat iedereen ook op zijn eigen spel kan letten.”

“Er is nu zeker opluchting”, beaamde Wijnaldum in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. “Het had ook heel anders kunnen aflopen, wat ik al zei. Het had ook 2-2 kunnen worden en dat was ik heel boos geweest. Omdat je toch wel een goede wedstrijd speelt, kansen creëert en met 2-0 voor komt te staan. Nu ben je toch wel opgelucht omdat het 3-2 wordt en omdat je de eerste wedstrijd op het EK wint.”

Het was Dumfries die enkele minuten na de 2-2 de winnende treffer tegen de touwen kopte. “Een geweldige avond voor Dumfries. In de eerste helft had hij al zo’n kans en die kopte hij naast, maar gelukkig kopte hij daarna wel raak. Een geweldige avond voor hem.” Nederland gaat nu samen met Oostenrijk aan de leiding in Groep C. Beide landen treffen elkaar donderdag in de tweede speelronde van de groepsfase. Bij een overwinning is Oranje zo goed als zeker van de knock-outfase.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Oostenrijk 1 1 0 0 2 3 2 Nederland 1 1 0 0 1 3 3 Oekraïne 1 0 0 1 -1 0 4 Noord-Macedonië 1 0 0 1 -2 0