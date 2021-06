Veel tranen in kleedkamer België: ‘Er ligt toch een vriend van je op het veld’

Zondag, 13 juni 2021 om 07:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:46

Ook de spelers van België kregen zaterdag in aanloop naar het eerste duel op het EK volop mee wat er met Christian Eriksen gebeurd was. De middenvelder van Denemarken zakte in de wedstrijd tegen Finland plotseling in elkaar. Een lange reanimatie volgde, waarna er lange tijd onduidelijkheid was over de gezondheid van de Deen. Het was onduidelijk of het restant van het duel in Kopenhagen nog dezelfde avond zou worden afgemaakt en ook of België - Rusland doorgang zou vinden.

Toby Alderweireld kent Eriksen nog goed van hun gezamenlijke tijd bij Ajax en Tottenham Hotspur. Hij verscheen aan het startsignaal in Sint-Petersburg, waar de groepswedstrijd 'gewoon' werd gespeeld. “Er ligt toch een vriend van je daar op het veld”, vertelde de verdediger na afloop. “En hij is niet de eerste. Je hebt Daley Blind gehad. Je hebt ook Abdelhak Nouri gehad, die kende ik dan niet persoonlijk, maar Daley wel. En nu Christian. Dan denk je echt: waar zijn we mee bezig? Moeten we zometeen echt een wedstrijd spelen terwijl een vriend van me daar op het veld ligt? Dat is heel raar.”

Eriksen ruilde Tottenham in voor Internazionale, waar hij teamgenoot van Romelu Lukaku werd. De aanvaller scoorde tweemaal in de 3-0 zege op Rusland en hij droeg zijn eerste treffer na tien minuten spelen op aan zijn Deense teamgenoot. “Ik hoop dat hij terug gezond raakt, want hij heeft twee jonge kinderen en die hebben hem nodig”, vertelde Lukaku. “Er waren veel tranen voor de wedstrijd. Het was voor mij heel moeilijk om te focussen voor deze wedstrijd.”

"Maar niet alleen voor mij was het moeilijk”, wees Lukaku op Alderweireld maar ook Nacer Chadli en Jan Vertonghen. Laatstgenoemde kent Eriksen ook van hun tijd bij Ajax en Tottenham. “Ik kon gewoon niet bewegen. Ik stond stil”, memoreert Vertonghen het moment toen hij het nieuws over de middenvelder hoorde. “En ik krijg nu weer kippenvel. Ik denk dat ik hem een vriend kan noemen. Ik hoorde dat hij bij bewustzijn was, dat hij aan het praten was, dat was het belangrijkste.”