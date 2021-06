Hjulmand: ‘We konden de wedstrijd vanavond of morgen om 12.00 uur afmaken’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

Kasper Hjulmand, de bondscoach van Denemarken, is bijzonder trots op zijn ploeg. Na de vermoedelijke hartstilstand van Christian Eriksen leek de wedstrijd tegen Finland niet uitgespeeld te worden, maar de spelers van Denemarken besloten toch door te voetballen, nadat Eriksen naar het ziekenhuis was vervoerd en aan de betere hand was. Uiteindelijk verloor Denemarken met 0-1, maar de nederlaag doet niets af aan de gevoelens van Hjulmand.

"Het was een heel moeilijke avond, waarop we allemaal zijn herinnerd aan de belangrijkste dingen in het leven: de relaties die je hebt, de mensen die dichtbij je staan, je familie en vrienden", vertelt de keuzeheer op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Al onze gedachten gaan uit naar Christian en zijn familie. Ik kan niet genoeg complimenten maken aan onze ploeg. Ik kan niet trotser zijn dan ik al ben op de spelers die zo goed voor elkaar hebben gezorgd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eriksen werd op het veld gereanimeerd. Na een behandeling van ongeveer een kwartier werd hij per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Het duurde enige tijd voordat een besluit werd genomen over het afmaken van de wedstrijd; het incident vond plaats in de 43ste minuut. Eriksen sprak vanuit zijn ziekenhuisbed met zijn ploeggenoten via FaceTime, zei zich beter te voelen en vroeg de spelers om de wedstrijd af te maken. Aan dat verzoek gaven ze gehoor.

"In de kleedkamer bespraken de spelers dat ze niets zouden besluiten totdat we wisten dat Christian in orde was", vertelt Hjulmand. "We kregen uiteindelijk twee opties: de wedstrijd vanavond of morgenmiddag om 12.00 uur afmaken. Iedereen was het ermee eens dat we vanavond zouden spelen. Maar je kunt een wedstrijd niet afspelen met zulke gevoelens. We probeerden te winnen. Het is ongelooflijk dat de spelers er toch nog voor gingen in de tweede helft. Er waren spelers die er compleet doorheen zaten, die emotioneel volledig uitgeput waren."