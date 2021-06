Mundo Deportivo pakt uit op voorpagina: ‘DEPAY + CERCA’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 08:04 • Chris Meijer • Laatste update: 09:53

De overstap van Memphis Depay naar Barcelona gaat spoedig zijn beslag krijgen, zo weet Mundo Deportivo te melden. Ondanks dat er nog geen sprake is van een akkoord, bestaat er volgens de Spaanse sportkrant een zeer hoge mate van optimisme bij de Catalanen. Depay moet volgende week door Barcelona worden gepresenteerd als de derde zomerse aanwinst, na Sergio Agüero en Eric García.

'Depay + Cerca', kopt Mundo Deportivo, waarmee wordt bedoeld dat de komst van Depay dichtbij is. Er klonken afgelopen week nog geluiden vanuit Spanje dat Barcelona moest vrezen voor eenzelfde scenario als bij Georginio Wijnaldum, die ondanks dezelfde mate van optimisme op het laatste moment werd weggekaapt door Paris Saint-Germain. Juventus was bereid om Depay op jaarbasis drie miljoen euro meer te betalen, terwijl de onderhandelingen met Barcelona gepauzeerd zouden zijn. La Vecchia Signora probeerde naar verluidt om gebruik te maken van de onzekerheid die er bij Barcelona bestond over de toekomst van Ronald Koeman.

Depay heeft afgewacht of Koeman inderdaad de trainer van Barcelona zou blijven. Op het moment dat president Joan Laporta liet weten dat de Nederlandse oefenmeester ook volgend seizoen aan het roer staat, gaf Depay direct zijn nieuwe belangenbehartigers de opdracht om de laatste plooien in de contractonderhandelingen glad te strijken. Dat zou nu nagenoeg gebeurd zijn, al benadrukt Mundo Deportivo dat er nog geen sprake is van een akkoord. Het ziet er momenteel naar uit dat Depay een driejarig contract gaat ondertekenen bij Barcelona.

Naast Juventus troeven de Catalanen ook onder meer Internazionale, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain af in de strijd om de transfervrije aanvaller. Barcelona denkt Depay volgende week te kunnen presenteren, al is nog niet duidelijk op welke termijn dat zal zijn. Het zal echter nog langer duren voordat de Oranje-international wordt voorgesteld aan de supporters. Depay zit immers in de bubbel met het Nederlands elftal voor het EK en spelers mogen deze niet verlaten.