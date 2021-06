‘Juventus wil in 7 maanden 45 miljoen neerleggen voor operatie-Morata’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 16:25 • Rian Rosendaal

Juventus zet in op verlenging van de samenwerking met Álvaro Morata. El Partidazo de COPE meldt vrijdag dat de Italiaanse grootmacht tien miljoen euro wil overmaken naar Atlético Madrid om de spits ook in het seizoen 2021/22 te kunnen huren. Juventus is daarnaast van plan om de optie tot koop Morata in januari 2022 te lichten, waardoor hij voor 35 miljoen euro definitief zal worden overgenomen van de Spaanse kampioen.

De leiding van Juventus informeerde Morata onlangs al over de wens om ook na de zomerstop verder te gaan. De 28-jarige spits kwam tussen 2014 en 2016 ook al uit voor La Vecchia Signora en keerde vorig jaar september op huurbasis terug in Turijn, met de optie om de huurovereenkomst voor tien miljoen euro met een jaar te verlengen. Morata sloot het seizoen af met 20 doelpunten in 44 wedstrijden in alle competities, al was dat niet voldoende om de club de landstitel of de Champions League te bezorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat volgens verschillende buitenlandse media ook meespeelt is de komst van Massimiliano Allegri als nieuwe coach van Juventus. In zijn eerste periode bij de grootmacht werkte de oefenmeester al samen met Morata en in die periode veroverde het duo verschillende prijzen. In 2015 werd de finale van de Champions League gehaald, al ging de eindstrijd tegen Barcelona wel verloren (3-1). Daarnaast voelt de aanvaller er weinig voor om na een jaar alweer terug te keren richting Atlético. Juventus probeerde vanwege de gevolgen van de coronapandemie nog om korting te krijgen op de huursom, maar daar ging Atlético niet mee akkoord.

Morata, die in de Spaanse media recentelijk ook werd genoemd als nieuwe spits van Barcelona, liet onlangs al weten veel te voelen voor een permanent verblijf bij Juventus. "Iedereen weet dat ik hier voor de rest van mijn loopbaan wil blijven, mocht die mogelijkheid zich voordoen", zo klonk het in een interview met Sky. "Maar voetbal is soms een keiharde business en al spelers hebben we niet veel invloed daarop."