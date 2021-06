TOP Oss en FC Dordrecht presenteren op dezelfde dag nieuwe trainer

Dinsdag, 8 juni 2021 om 15:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:51

Zowel TOP Oss als FC Dordrecht heeft dinsdagmiddag de komst van een nieuwe trainer bekendgemaakt. In Brabant geldt Bob Peeters als opvolger van de ontslagen Klaas Wels, terwijl Dordrecht de verantwoordelijkheid in handen legt bij Michele Santoni. Laatstgenoemde was sinds 2020 in dienst bij ADO Den Haag, waar hij als assistent-trainer diende. Peeters komt over uit België, waar hij de afgelopen drieënhalf jaar onder contract stond bij Westerlo. Bovendien maakte Dordrecht de komst van Leon Vlemmings bekend als nieuwe technisch directeur.

Bij TOP Oss was veel te doen om het ontslag van Wels. De langstzittende trainer van de Keuken Kampioen Divisie kreeg van de Brabantse club te horen dat zijn contract niet werd verlengd en zag daarmee een einde komen aan een samenwerking van dertien jaar. "We hebben bewust heel veel kandidaten gesproken", ligt technisch directeur Peter Bijvelds de keuze voor Peeters toe. "Daar zaten behoorlijk wat goede kandidaten bij, maar Bob maakte bij ons absoluut de beste indruk. Naast het feit dat hij uiteraard behoorlijk relevante ervaring heeft, sprak ons zijn mens- en voetbalidee enorm aan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 47-jarige Peeters droeg in het verleden in Nederland de shirts van Roda JC en Vitesse en werkte als trainer onder meer bij AA Gent en Charlton Athletic. "Mijn interesse voor het Nederlandse voetbal is altijd onverminderd groot geweest", vertelt Peeters op de clubwebsite van TOP Oss. "Ik heb gehoord dat Ossenaren mensen zijn die vol passie naar een wedstrijd gaan en dat sprak mij heel erg aan. In de gesprekken met Peter en Marcel lagen de visie, passie en het plezier om er samen iets van te maken zó dicht bij elkaar, dat het gelijk klikte." Peeters werd in september 2016 door Westerlo ontslagen en keerde er eind 2017 terug.

Bij Dordrecht leggen ze komend seizoen het vertrouwen in handen van Santoni. De oefenmeester werd dinsdagmiddag gepresenteerd bij de nummer laatst van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Ook maakte Dordrecht daarbij de komst van Vlemmings als technisch directeur wereldkundig. "Met de komst van Vlemmings en Santoni breekt voor FC Dordrecht een nieuw tijdperk aan", vertelt algemeen directeur Hans de Zeeuw. "Het is de bedoeling dat we aankomend seizoen vanuit een eigentijdse voetbalvisie zullen gaan werken."