Feyenoord krijgt opvolger Pusic aanbevolen: ‘Gewoon een hele goede trainer’

Maandag, 30 oktober 2023 om 22:10 • Wessel Antes

Robert Maaskant ziet in Michele Santoni de geschikte opvolger van Marino Pusic als assistent-trainer bij Feyenoord. Dat zegt de voormalig oefenmeester te gast in FC Rijnmond. Volgens Maaskant is Santoni, de huidige hoofdtrainer van FC Dordrecht, de perfecte man om Arne Slot te ondersteunen in De Kuip.

Slot heeft na het vertrek van Pusic naar Shakhtar Donetsk nog twee assistenten over bij Feyenoord. John de Wolf is nog altijd de cultuurbewaker in Rotterdam-Zuid, terwijl Sipke Hulshoff belangrijk is op tactisch vlak en bekendstaat als een uitstekende veldtrainer. Nu Pusic naar Oekraïne is vertrokken, lijkt er nog een plek vrij te zijn.

Maaskant voorziet Feyenoord van een ongevraagd advies. De Schiedammer zou het logisch vinden als de Rotterdammers aankloppen aan De Krommedijk, om Santoni met al zijn connecties op te pikken bij Dordrecht. “Jullie zullen je verbazen over de contacten die Santoni heeft. Die heeft over de hele wereld, in de absolute top, contacten.” Santoni zou onder anderen bevriend zijn met Roberto De Zerbi, de succesvolle trainer van Brighton & Hove Albion.

Slot heeft eerder al kenbaar gemaakt dat hij fan is van De Zerbi. Maaskant zou het niet vreemd vinden als Feyenoord bij Santoni uitkomt. “Hij is enorm leergierig en is er altijd heel erg mee bezig. Hij is gewoon een hele goede trainer.” De 43-jarige Santoni is al sinds 2021 in dienst bij Dordrecht, de alliantieclub van Feyenoord.

“Ik had eigenlijk wel gedacht dat Santoni misschien wel dat hij naar Feyenoord zou worden geschoven”, gaat Maaskant verder. “Als assistent, de opvolger van Pusic. Dat had ik hen zien doen, omdat ik denk dat hij iemand is die geweldig spelers kan ontwikkelen..”

Maaskant zegt niet te weten of Santoni openstaat voor een dergelijke stap. “Geen idee. Dat heb ik niet gevraagd. Wij praten alleen over zinnige dingen. Ik stel niet van die journalisten-vragen”, grapt de oud-trainer van onder meer VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en NAC Breda.

Santoni krijgt bij Dordrecht overigens juist steun van een Feyenoord-huurling in zijn staf. Pascal Bosschaart is als assistent-trainer actief bij de Schapenkoppen, die hem lenen van de Rotterdamse topclub. Of Bosschaart komende zomer terugkeert naar De Kuip is vooralsnog onbekend. Dordrecht is uitstekend aan het seizoen begonnen en staat momenteel op de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.