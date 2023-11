Feyenoorder mag niet besproken worden in podcast: ‘Anders zijn we hem kwijt’

Woensdag, 22 november 2023 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 13:45

Pascal Bosschaart geeft hoog op van Antef Tsoungui, zo blijkt uit de nieuwste aflevering van Kein Geloel, een supporterspodcast over Feyenoord. De twintigjarige Belgische verdediger wordt net als Bosschaart zelf uitgeleend aan FC Dordrecht en laat wekelijks zien misschien wel te goed te zijn voor dat niveau. Om die reden grapt Bosschaart dat hij de prestaties van Tsoungui aan De Krommedijk liever niet bespreekt.

Feyenoord en Dordrecht werken sinds dit seizoen weer nauw samen. De Rotterdammers hebben diverse spelers gestald bij de Schapenkoppen, die ook assistent-trainer Bosschaart lenen van de regerend landskampioen. De 43-jarige Rotterdammer schuift aan bij Kein Geloel om de ontwikkelingen in Dordrecht te bespreken en is zeer positief.

Tsoungui in actie namens Dordrecht.

Dordrecht presteert namelijk uitstekend onder leiding van Michele Santoni en Bosschaart. Waar de club uit Zuid-Holland de afgelopen jaren voornamelijk aan de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie bungelde is de achtste plaats momenteel een feit. De samenwerking met Feyenoord zorgt ervoor dat Dordrecht over spelers kan beschikken die normaliter onhaalbaar zijn.

Dat geldt ook voor Tsoungui, zo blijkt uit de woorden van Bosschaart. Wanneer de assistent naar de rechtssbenige mandekker wordt gevraagd reageert hij met een dolletje. “Zullen we het niet zoveel over hem hebben alsjeblieft? Anders zijn we hem straks kwijt! Die kan er wel wat van.” Tsoungui kwam dit seizoen al elf keer in actie voor Dordrecht. Feyenoord pikte de in Brussel geboren verdediger afgelopen zomer transfervrij op bij Brighton & Hove Albion.

“Bij Brighton heeft hij een label van moeilijke jongen opgeplakt gekregen”, aldus Bosschaart. “Dat vind ik altijd een onzin label. Wat is moeilijk? Ik hou wel van jongens die een beetje een eigen mening hebben, dat is toch mooi?” Bosschaart vraagt zich zelfs af hoelang Tsoungui nog houdbaar is voor Dordrecht. “Ik ben bang dat wanneer hij deze lijn doortrekt, we hem in de winterstop al kwijt zijn. Hetzij aan Feyenoord, of aan een andere Eredivisie-club.”

Vroegtijdige terugkeer

Het is onbekend of Feyenoord denkt aan een vroegtijdige terugkeer van Tsoungui, die volgens Transfermarkt slechts 250.000 euro waard is. In De Kuip ligt de Belgische jeugdinternational nog tot medio 2025 vast. Ook huurling Ilias Sebaoui, eveneens Belg, is een behoorlijke versterking gebleken voor Dordrecht.

Het duo keert tijdens de interlandperiodes steevast terug naar Feyenoord, om in Rotterdam-Zuid mee te trainen met de selectie van trainer Arne Slot. Deze interlandperiode deden Tsoungui en Sebaoui ook mee in het gewonnen oefenduel van Feyenoord met Go Ahead Eagles (2-1). Javairô Dilrosun besliste die wedstrijd met twee doelpunten in het voordeel van de Stadionclub.

?????????????????????? ?? We starten de dag met het doelpunt van Antef Tsoungui tegen NAC Breda! ?? ??? // ESPN#SamenNieuweEnergieCreëren pic.twitter.com/gIlTlpwcal — FC Dordrecht ?? (@fcdordrechtnl) August 16, 2023