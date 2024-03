Feyenoord-huurling Shiloh 't Zand opnieuw van grote waarde in gestaakt duel

FC Dordrecht had vrijdagavond geen kind aan FC Den Bosch: 0-3. In Stadion De Vliert was Feyenoord-huurling Shiloh ’t Zand met twee treffers andermaal de uitblinker namens de Schapekoppen. Scheidsrechter Robin Vereijken legde het Keuken Kampioen Divisie-duel na het derde doelpunt overigens nog een kwartier stil, toen een bekertje vreugdebier vanuit het uitvak op het veld belandde.

De pas twintigjarige ’t Zand nam het elftal van trainer Michele Santoni in Brabant opnieuw bij de hand. De Italiaanse oefenmeester besloot het Rotterdamse talent aan het begin van dit seizoen om te turnen van linksbuiten naar controleur. In De Vliert liet ’t Zand wederom zien waarom dat een gouden zet is geweest.

Shiloh ’t Zand schiet FC Dordrecht kiezelhard op voorsprong! ??#dbodor — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2024

Na een goede actie van Dylan Mbayo ontving ’t Zand de bal aan de rand van het zestienmetergebied. Vervolgens schoot de Feyenoord-huurling de bal met zijn linkerbeen kiezelhard langs doelman Krisztián Hegyi: 0-1.

Na rust was Mbayo zelf trefzeker, toen hij uit een schitterende variant op een vrije trap de 0-2 wist te maken. Voor de van KV Kortrijk gehuurde vleugelflitser betekende dat zijn tweede doelpunt van het seizoen.

Tot slot was ’t Zand weer aan de beurt. Op aangeven van Mbayo schoot het jeugdproduct van Feyenoord de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied diagonaal langs Hegyi: 0-3.

Vanwege wat vreugdebier besloot Vereijken de wedstrijd tijdelijk stil te leggen, tot ongenoegen van Dordrecht. “We gaan zowaar naar binnen. Bizarre beslissing!”, schreven de Schapekoppen op X. In het restant van de wedstrijd wist Dordrecht de ruime voorsprong gemakkelijk over de streep te trekken.

Contractverlenging ’t Zand

