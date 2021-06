Almere City FC stunt met komst Gertjan Verbeek als trainer

Maandag, 7 juni 2021 om 11:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:08

Gertjan Verbeek is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC, zo weet de club maandag officieel te melden. De 58-jarige coach, die voor twee seizoenen tekent in de Keuken Kampioen Divisie, is de opvolger van de enkele maanden geleden ontslagen Ole Tobiasen. Het is de eerste klus als trainer voor Verbeek sinds zijn vertrek bij Adelaide United in april 2020. Jeroen Rijsdijk fungeerde de afgelopen tijd als tussenpaus na het wegsturen van Tobiasen.

"Na een aantal goede gesprekken de afgelopen periode ben ik overtuigd van de ambitie die Almere City FC heeft en wil ik graag de club vooruit helpen om die ambitie te verwezenlijken", legt Verbeek zijn keuze uit op de website van zijn nieuwe werkgever. "De organisatie staat en de randvoorwaarden om te presteren zijn aanwezig. Ik kijk er naar uit om te beginnen!"

?? ACFC ALERT! | Gertjan Verbeek is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC! — Almere City FC (@AlmereCityFC) June 7, 2021

Technisch manager Teun Jacobs deelt het enthousiasme van Verbeek. "Gertjan staat voor een ultiem topsportklimaat en heeft bewezen dat hij talentvolle voetballers verder kan ontwikkelen. Wij zijn verheugd dat hij zich committeert aan de ambitie van Almere City FC. Wij zien vol vertrouwen uit naar de samenwerking", aldus de dolgelukkige Almere-bestuurder.

Rijsdijk slaagde er als tussenpaus niet in om Almere City naar de Eredivisie te loodsen. In de eerste ronde van de play-offs om promotie was NEC (0-4) duidelijk te sterk. Voor Verbeek is het de eerste trainersklus sinds het seizoen 2017/18, toen hij aan het roer stond bij FC Twente. Na zijn ontslag degradeerde de club uit de Eredivisie. De nieuwbakken Almere City-coach was in het verleden werkzaam bij onder meer Feyenoord, AZ, Heracles Almelo en in Duitsland bij VfL Bochum en FC Nürnberg.