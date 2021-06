Van Hanegem deelt sneer uit richting Van Gaal: ‘Hij is zelf ook iets vergeten'

Zondag, 6 juni 2021 om 23:42 • Laatste update: 23:54

Willem van Hanegem signaleert dat er de indruk gewekt wordt dat Louis van Gaal tijdens het WK 2014 de 5-3-2-formatie heeft uitgevonden. De oefenmeester in ruste sprak afgelopen weekeinde in een interview met de Volkskrant zijn voorkeur uit voor het systeem waarmee Oranje zeven jaar geleden op het WK in Brazilië de halve finale haalde. “Louis van Gaal is zelf ook iets vergeten. Dat hij in Brazilië 2014 ook maar met dat systeem kwam aanzeulen, maar dat het pas ging lopen toen we terugschakelden naar een systeem met buitenspelers”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“We kunnen aan het toernooi beginnen hoor”, zo begint Van Hanegem. “Want Louis van Gaal heeft in de Volkskrant zijn fiat gegeven aan het systeem met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee spitsen. En een keeper, want als je die vergeet te noemen raakt Louis geïrriteerd. Van Gaal vindt het systeem met de kennis van nu beter dan de manier van voetballen met drie spitsen. En we doen allemaal alsof hij het in 2014 allemaal heeft uitgevonden. Dat ze in Italië voor de oorlog al zo speelden, zijn we allemaal opeens vergeten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem denkt dat het 5-3-2-systeem waarin bondscoach Frank de Boer Oranje momenteel laat voetballen wel werkt tegen mindere tegenstanders en niet tegen grote landen. “Tegen de mindere landen kun je, als je de backs heel diep laat spelen, ook domineren. Tegen de toplanden gaat dat niet”, stelt de Kromme. Van Hanegem verwijst naar het oefenduel tussen Portugal en Spanje van vrijdag en vraagt zich af hoe Oranje tegen zulke ploegen weer voorin kan komen. “We hebben niet het elftal om door te voetballen via het middenveld. En voorin ontbreekt de pure snelheid. In 2014 gingen alle ballen op Arjen Robben en een snellere speler was er dat toernooi waarschijnlijk niet.”

Volgens Van Hanegem hebben de backs - Owen Wijndal en Denzel Dumfries - moeite met het systeem. “Zij staan zo diep, dat ze nauwelijks nog ruimte hebben om achter de defensie van de tegenstander te kruipen. En het zijn geen spelers die makkelijk een speler uitspelen. Wijndal was bij AZ goed hoor, maar hij had iemand voor zich. Dumfries heeft wel de power, maar zou van veel verder moeten komen om echt gevaarlijk te worden”, aldus Van Hanegem, die Oranje tegen Schotland ‘erbarmelijk’ vond spelen. “Georgië was duidelijk iets beter, al gaven we nog veel kansen weg. Toch is het niveau nog dat als we tegen Frankrijk, Spanje of Portugal spelen, we overhoop worden gespeeld.”