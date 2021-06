Curaçao mag blijven dromen van WK na 0-8 overwinning

Zondag, 6 juni 2021 om 06:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:55

Curaçao heeft flink uitgehaald in de kwalificatiefase voor het WK van 2022 in Qatar. Het team van interim-bondscoach Patrick Kluivert, de tijdelijke vervanger van Guus Hiddink, was zaterdagavond lokale tijd in Estadio El Trébol in Guatemala-Stad met liefst 0-8 te sterk voor de Britse Maagdeneilanden. Curaçao heeft voldoende aan een gelijkspel in de laatste groepswedstrijd tegen Guatemala om door te dringen tot de volgende kwalificatieronde.

Binnen dertig minuten stond het al 0-6 voor Curaçao, dat met veel bekende namen uit de Eredivisie aan de wedstrijd begon. Brandley Kuwas opende de score, waarna Michaël Maria (twee keer), Charlison Benschop (twee keer) en Leandro Bacuna de score verder lieten oplopen. Na de onderbreking zorgde invaller Kenji Gorré, de zoon van Dean Gorré, met twee treffers voor de eindstand op Guatemalteekse bodem.

Curaçao deelt de koppositie in Groep C van de CONCACAF-zone met Guatemala. Beide landen hebben negen punten na drie duels en een doelsaldo van +14. Curaçao heeft echter één goal meer gemaakt, mede dankzij de tweede treffer van Gorré in de extra tijd. Het team van Kluivert heeft daardoor in het eigen Ergilio Hatostadion in Willemstad voldoende aan een gelijkspel tegen Guatemala.

Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde, waarin een van de andere vijf groepswinnaars wacht in een dubbele confrontatie. De winnaars van die duels treffen in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de CONCACAF-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Opstelling: Room; Martina, Gaari, Alberto, Juninho Bacuna, Anita, Leandro Bacuna, Maria; Kuwas, Benschop en Antonia. Invallers: Bonevacia, Gorré, Hooi, Kastaneer en Van den Hurk.