Advocaat Onana woensdag aan zet: ‘We zullen alles uit de kast halen’

Maandag, 31 mei 2021 om 09:48 • Laatste update: 10:01

Advocaat Dolf Segaar hoopt dat het internationaal sporttribunaal CAS de dopingschorsing van André Onana kwijtscheldt of inkort. Woensdag wordt de zaak van de Ajax-keeper behandeld. Segaar laat aan het ANP weten dat hij 'alles uit de kast’ gaat halen om Onana zo snel mogelijk weer te kunnen laten spelen. De 25-jarige keeper werd vorig jaar oktober bij een dopingcontrole positief getest op het verboden middel furosemide en zit momenteel een schorsing van twaalf maanden uit.

In februari maakte de UEFA de schorsing van Onana bekend. Segaar hoopt dat de straf wordt beëindigd of ingekort. "En als dat niet lukt, dan gaan we voor een zo laag mogelijke straf", aldus Segaar. "We zien kansen en zullen alles uit de kast halen." Onana heeft aangegeven dat het verboden middel zat in een plaspil van zijn zwangere vrouw. De pil nam de keeper naar eigen zeggen per ongeluk, daar hij die aanzag voor aspirine. Ondanks dat de UEFA het verhaal van Onana gelooft, heeft de bond toch besloten hem een schorsing op te leggen van twaalf maanden. Wanneer de UEFA het verhaal niet had geloofd, hing de Kameroense sluitpost een schorsing van vier jaar boven het hoofd.

Ter voorbereiding op de zaak heeft Segaar samen met de Spaanse advocaat van Onana gekeken naar voorbeelden van andere sporters die in vergelijkbare situaties lichter zijn gestraft of vrijgesproken. “Ik ga ons pleidooi vooraf niet met de pers delen, maar Onana heeft geen dopingopleiding genoten en hij kan in de bewuste periode stress hebben gehad. Arbiters van het CAS kunnen zeker anders dan de UEFA oordelen”, aldus Segaar. Door de schorsing kwam het seizoen van Onana abrupt ten einde. Hij mag zelfs niet trainen bij Ajax en was ook niet welkom bij de festiviteiten toen de ploeg van Erik ten Hag kampioen werd.

Segaar gaat ervan uit dat het CAS Binnen een of twee weken na de behandeling van de zaak met een uitspraak komt over de strafmaat. Mocht het gunstig uitpakken voor Onana, dan zou hij per direct weer inzetbaar zijn. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. Het contract van de doelman loopt af in de zomer van volgend jaar. Gesprekken over een nieuw contract zijn op niets uitgelopen, waardoor directeur voetbalzaken Marc Overmars hem wil verkopen om te voorkomen dat hij over een jaar gratis vertrekt.