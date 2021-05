De Boer grijpt niet in bij prestatiedrang Oranje-duo: ‘Tenzij het te ver gaat’

Maandag, 31 mei 2021 om 06:47 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voor Frank de Boer staan negen van de elf posities van het Nederlands elftal richting het EK min of meer vast. Of er plek is voor een tweede spits naast Memphis Depay laat de bondscoach nog in het midden en hangt ook van het systeem af. De Boer heeft de keuze tussen Wout Weghorst en Luuk de Jong naar eigen zeggen nog niet gemaakt, maar gaat dat wel doen nog voor het eerste groepsduel met Oekraïne op 13 juni.

“Voor Oekraïne bepaal ik de volgorde: Luuk of Wout, Wout of Luuk”, legt De Boer in gesprek met De Telegraaf uit. De bondscoach wil scheve gezichten tijdens het toernooi voorkomen. Klaas-Jan Huntelaar kon zich in 2012 niet verenigen met een rol als reserve op het EK in Polen en Oekraïne. Volgens de spits zou hij een eerlijke kans krijgen, maar kreeg hij die niet. Twee jaar later mocht Huntelaar alleen van Louis van Gaal mee naar het WK in Brazilië als hij zich zou schikken in een rol als pinchhitter.

Het viel het dagblad op dat Weghorst en De Jong beiden voorop liepen in enkele trainingsvormen. De prestatiedrang bij de spitsen van respectievelijk VfL Wolfsburg en Sevilla was bij de bondscoach ook niet onopgemerkt gebleven. “Zo hoort het. Elkaar beter maken door alles te geven. Ik laat dat gaan, tenzij het te ver gaat. Dit is wel topsport”, benadrukt De Boer.

Weghorst heeft een uitstekend seizoen achter de rug: in 41 officiële wedstrijden voor Wolfsburg was hij goed voor 25 doelpunten. Het EK was zijn grote einddoel, ook al zat hij liefst anderhalf jaar niet bij de definitieve selectie. Weghorst weet naar eigen zeggen ook niet wat voor rol voor hem weggelegd zal zijn. “Uiteindelijk gaat het erom dat straks het beste Nederlands elftal op het veld staat. Ons hoogste doel is natuurlijk om Europees kampioen te worden. Aangezien de kwaliteitsverschillen tussen de beste landen van Europa niet extreem groot zijn, denk ik dat het belangrijk is dat we een hecht team worden met spelers die voor elkaar door het vuur willen gaan.”

“Dat kan echt het verschil gaan maken op dit EK. En ja, natuurlijk ben ik hier zelf ook met het doel om zo veel mogelijk te spelen”, vertelt Weghorst aan het dagblad. “Maar of ik nu veel of weinig speelminuten maak, ik zal hoe dan ook mijn stinkende best doen om mijn steentje bij te dragen aan de prestaties van dit team. Op welke manier dan ook.”