Juventus ontslaat Andrea Pirlo en stelt Massimiliano Allegri aan

Donderdag, 27 mei 2021 om 11:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:52

Massimiliano Allegri gaat aan de slag bij Juventus, zo verzekert journalist Fabrizio Romano donderdag op basis van informatie van Sky Italia. De momenteel clubloze trainer wordt de opvolger van Andrea Pirlo, die in 'de komende uren' ontslagen zal worden na een teleurstellend seizoen waarin Juventus als vierde eindigde. Zodoende gaat Allegri niet naar Real Madrid; hij werd genoemd als opvolger van Zinédine Zidane, maar zou zich hebben bedacht doordat Real Madrid niet snel genoeg handelde.

Allegri keert zodoende terug in Turijn. Hij stond tussen 2014 en 2019 vijf seizoenen aan het roer in Turijn en werd ieder jaar landskampioen. Bovendien won hij viermaal de Coppa Italia en tweemaal de Supercoppa; ook stond Juventus tweemaal in de finale van de Champions League, al werd die trofee nooit gewonnen. Het is inmiddels iets meer dan twee jaar geleden dat Juventus het vertrek van Allegri aankondigde. De trainer maakte het seizoen 2018/19 nog af, maar is sindsdien werkloos.

Naar verluidt deed Juventus een eerste aanbieding aan Allegri voor een tweejarig contract met een optie voor een derde jaar, tegen een jaarsalaris van zeven miljoen euro. Later kwam de grootmacht met een verbeterde aanbieding: een contract voor drie seizoenen plus een eventueel extra jaar, met een salaris tussen de acht en negen miljoen euro. Internazionale toonde ook interesse in Allegri, nadat woensdagavond duidelijk werd dat Antonio Conte vertrok, en dus moest Juventus snel handelen.

Volgens de Corriere dello Sport heeft Allegri woensdagavond samen met algemeen directeur Giuseppe Marotta van Internazionale gegeten. Marotta wilde het aanbod van Juventus naar verluidt overtreffen, door Allegri drie seizoenen lang een jaarloon van tien miljoen euro te bieden. Bovendien werd de 53-jarige oefenmeester in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Real Madrid, maar de keuze valt dus toch op Juventus. Volgens Romano is het mondeling akkoord donderdagochtend bereikt en tekent Allegri spoedig zijn contract.