KNVB maakt EK-keepers Oranje bekend: Marco Bizot haakt af

Woensdag, 26 mei 2021 om 14:10 • Yanick Vos • Laatste update: 14:36

Marco Bizot gaat niet mee naar het EK, zo heeft de KNVB bevestigd. De sluitpost van AZ behoort tot de acht spelers die afvallen uit de 34-koppige selectie voor het Europese eindtoernooi. Eerder werd in de media al bekend dat ook Steven Bergwijn en Anwar El Ghazi niet met Oranje naar het EK gaan, al heeft de voetbalbond dat nieuws nog niet bevestigd.

Door het afvallen van Bizot is duidelijk geworden dat Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax) de drie keepers van Nederland zijn op het EK. Bizot grijpt naast een EK-ticket door de opmars van Stekelenburg in het doel van Ajax. De routinier greep zijn kans nadat eerste keeper André Onana voor twaalf maanden geschorst werd door de UEFA vanwege het gebruik van het verboden middel furosemide.

Cillessen is al jaren eerste keeper van Oranje. Hij was dat onder Ronald Koeman en nu ook onder De Boer. Toen de Valencia-keeper de afgelopen interlandperiode afwezig was door een blessure, werd zijn plek onder de lat ingenomen door Krul. Of laatstgenoemde ook op het EK tweede keeper zal zijn is nog niet bekend. Stekelenburg en Krul lijken te knokken voor een plek als stand-in van Cillessen.

De Boer kiest met Stekelenburg in plaats van Bizot voor ervaring. De 38-jarige Ajax-keeper verdedigde reeds 58 keer het doel van Oranje. Hij heeft bovendien ervaring op eindtoernooien. In 2010 was hij eerste keeper toen het Nederlands elftal de WK-finale haalde. Ondanks het slechte nieuws lijkt Bizot niet op vakantie te kunnen. De UEFA staat als gevolg van de coronacrisis namelijk bij uitzondering toe dat tijdens het EK een geblesseerde keeper vervangen mag worden.