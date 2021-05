Ashley (14) en Naomi (8) keihard getroffen door politiegeweld bij De Kuip

Daags na het binnenhalen van het Europese ticket door Feyenoord groeit de onvrede over het politiegeweld na afloop van de gewonnen play-off-finale tegen FC Utrecht (2-0). Buiten het stadion kwamen honderden supporters van Feyenoord bijeen om het bereiken van de tweede voorronde van de Conference League te vieren. Toen de politie hen verzocht te vertrekken, werd de sfeer grimmig. Er werd onder andere een waterkanon ingezet en politiepaarden probeerden de menigte terug te dringen. Een jong gezin uit Barendrecht, dat slachtoffer werd van het waterkanon, doet tegenover het Algemeen Dagblad zijn verhaal.

Bij de finale van de play-offs tussen Feyenoord en Utrecht mochten 6.500 toeschouwers naar binnen in De Kuip. Dat weerhield een grote groep fans er niet van om na het laatste fluitsignaal naar De Kuip te trekken om het feest mee te vieren. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Toen de politie de groep verzocht het terrein te verlaten, werd hier geen gehoor aan gegeven, waarna er hard werd opgetreden. "Dat mensen die niets te maken hebben met ongeregeldheden, betrokken raken bij charges van de ME, is onbegrijpelijk", vertelt de 45-jarige Ginger, die slachtoffer werd van het optreden en anoniem zijn verhaal deelt.

Was deze al bekend? de @Politie_Rdam die even "lekker los mag gaan" op bezoekers van de wedstrijd #feyutr pic.twitter.com/A7Ep4iyhX7 — FR-KC (@FRKC2) May 24, 2021

Ginger was samen met zijn dochters Ashley (14) en Naomi (8) aanwezig bij de wedstrijd, toen het drietal na afloop slachtoffer werd van het politiegeweld. Het gezin werd op weg naar de auto tegengehouden toen rellende Feyenoord-supporters voor onveilige situaties zorgden. "Na korte tijd riep de politie via de megafoon op dat ze het gebied waar wij stonden zouden ontruimen", vervolgt Ginger. "Er renden ineens vijf politiepaarden op ons af. Er brak paniek uit. Ook bij mijn dochters. Ze zijn met kletsnatte kleding en totaal in paniek het gras ingesprongen en het talud afgerend om de paarden te ontwijken. Daardoor ben ik ze kwijtgeraakt."

Het stel had de auto in de Rotterdamse wijk Bloemhof geparkeerd, op loopafstand van De Kuip. "Ashley nam compleet overstuur de telefoon op en vertelde dat ze samen met haar zus moest rennen voor de politie. Gelukkig vonden ze hun vader vrij snel weer terug", vertelt moeder Annemarie, die niet bij het duel aanwezig was. "Mijn jongste dochter gaat nooit meer naar De Kuip zegt ze. Wij hebben onze meiden geleerd dat de politie je beste vriend is, maar dat kan ik ze niet meer verkopen. Het is onbegrijpelijk dat de ME het waterkanon richt op onschuldige toeschouwers."

Volgens politiewoordvoerder Jesse Brobbel 'had het nooit mogen gebeuren' dat de onschuldige jonge meiden slachtoffer zijn geworden van het politiegeweld. "Voorafgaand aan de inzet van de waterwerper is iedereen vanuit een commandovoertuig van de ME verzocht om weg te gaan", aldus Brobbel. "De politie heeft getracht de inzet zo kort mogelijk te houden om de relschoppers te verdrijven. We betreuren de keuze van de relschoppers om zich te mengen met het publiek. Door het publiek om te leiden en te waarschuwen, is getracht de inzet te focussen op de relschoppers. Wij denken niet: laten we even onschuldige burgers natspuiten."