‘Raiola kan cliënten met nieuwe interesse in lastig parket brengen bij AZ’

Maandag, 24 mei 2021 om 15:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:48

De kans is zeer groot dat Willem II volgend seizoen niet meer kan beschikken over Vangelis Pavlidis. De spits, die op de laatste speeldag van de Eredivisie tegen Fortuna Sittard (2-1 winst) met een wonderschone treffer medeverantwoordelijk was voor het lijfsbehoud van de Tilburgers, staat volgens het Griekse Sport24 in de belangstelling van AZ. Saillant detail is dat Mino Raiola, die de belangen behartigt van Pavlidis, daarmee aan de basis kan staan van een hevige concurrentiestrijd tussen twee van zijn cliënten, daar Myron Boadu als huidige spits van AZ ook in de stal van Raiola zit.

Het is geen geheim dat de prestaties van Pavlidis nauwlettend in de gaten worden gehouden door clubs in binnen- en buitenland, zo gaf Zeljko Petrovic na afloop van de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard te kennen bij ESPN. "Pavlidis is een fantastische prof en hij is pas 22 jaar", aldus Petrovic. "Ik ben zo blij voor hem. Ik ga niet tegen jullie zeggen waar hij naartoe gaat. Hij gaat in ieder geval naar de top." Bovenstaand medium noemt een transferbedrag van drie miljoen euro. Transfermarkt schat de waarde van de Griekse aanvaller momenteel op 2,5 miljoen euro.

Pavlidis speelde in Duitsland voor VfL Bochum en het tweede elftal van Borussia Dortmund, voor Willem II hem in januari 2019 naar Nederland haalde. De twaalfvoudig international van de Griekse nationale ploeg werd aanvankelijk op huurbasis binnengehaald, waarna Willem II hem een halfjaar later definitief overnam van Bochum. Voorlopig staat de teller van de spits op 33 doelpunten en 14 assists in 82 officiële wedstrijden voor Willem II, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. Dit seizoen noteerde Pavlidis veertien treffers en vijf assists.

Naast Pavlidis hoopt AZ zich volgens Fanatik ook te versterken met Ferdi Kadioglu. De buitenspeler staat momenteel onder contract bij het Turkse Fenerbahçe, waar hij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer. Kadioglu kwam in Nederland in het verleden uit voor NEC, waarmee hij zowel in de Eredivisie als de eerste divisie speelde. De aanvaller verhuisde in 2018 naar Fenerbahçe, waar Philip Cocu op dat moment de eindverantwoordelijke was.