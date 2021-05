Cristiano Ronaldo op de bank in belangrijkste wedstrijd van het seizoen

Zondag, 23 mei 2021 om 21:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:18

Cristiano Ronaldo is zondagavond niet aan de aftrap verschenen voor de wedstrijd tussen Bologna en Juventus. De aanvaller behoort wel tot de wedstrijdselectie, maar is om 'technische redenen' buiten de basiself gehouden. Het is een opvallend besluit, daar Juventus op de laatste speeldag vecht om kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League.

Ronaldo zat in drie seizoenen bij Juventus vier keer eerder op de bank bij het begin van een wedstrijd. Technisch directeur Fabio Paratici impliceert vlak voor de aftrap in een interview met Sky Italia dat vermoeidheid bij Ronaldo ten grondslag ligt aan het besluit van Andrea Pirlo. De trainer heeft gekozen voor een voorhoede met Álvaro Morata en Paulo Dybala.

"Ronaldo voelt zich goed. We hebben vijf wedstrijden in vijftien dagen gespeeld en de wedstrijd van woensdag was uitputtend", doelt Paratici op de gewonnen Coppa Italia-finale tegen Atalanta (1-2), waarin Ronaldo negentig minuten meedeed. "Samen met de trainer hebben ze dit besluit genomen. Als het nodig is, kan hij in de tweede helft als invaller op het veld komen."

Juventus staat op het moment van schrijven met 0-2 voor tegen Bologna, dankzij een doelpunt van Federico Chiesa in de zesde minuut en een treffer van Morata na een klein halfuur. De ploeg van Pirlo moet winnen en moet daarnaast hopen dat AC Milan of Napoli punten laat liggen, zodat Juventus in de top vier eindigt en zich kwalificeert voor de Champions League.