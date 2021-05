‘Ik denk dat Lewandowski op dit moment beter is dan Ronaldo en Messi’

Zondag, 23 mei 2021 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

Tijdens de laatste speeldag van de Bundesliga waren zaterdagmiddag vele ogen gericht op Robert Lewandowski. De 32-jarige spits van Bayern München had tegen FC Augsburg (5-2 winst) aan één treffer genoeg om het stokoude record van Gerd Müller van veertig doelpunten in één Bundesliga-seizoen uit de boeken te schieten en slaagde daar in de allerlaatste minuut in. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge van Bayern is van mening dat Lewandowski meer te bieden heeft in het voetbal dan Müller en vindt Lewandowski momenteel beter dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

"Hij was ongelooflijk. Hij leefde om doelpunten te maken", prijst Rummenigge de prestaties van Müller tegenover het Poolse portaal Wirtualna Polska. Müller, die in het seizoen 1971/72 tot veertig treffers kwam in één Bundesliga-seizoen, zag zijn record zaterdag na vijftig jaar uit de boeken verdwijnen, toen Lewandowski attent reageerde op een rebound van Leroy Sané en beheerst afrondde. "Lewandowski is meer een teamspeler die meer betrokken is bij het spel dan Müller. Gerd was de koning van het strafschopgebied, waardoor ik vind dat Lewandowksi meer te bieden heeft vanuit voetbaloogpunt. Ik denk dat hij op dit moment zelfs beter is dan Ronaldo en Messi", vertelt Rummenigge.

RECORD LEWANGOALSKI: #41 goals!?? In de slotfase scoort Lewa toch en zo pakt hij het record af van Gerd Müller! ????#LewanGO41ski #FCBFCA pic.twitter.com/49oXA6S2sT — ESPN NL (@ESPNnl) May 22, 2021

Lewandowski kon zaterdag amper geloven dat hij nu de speler is met de meeste treffers in een Duitse voetbaljaargang. "Het voelt alsof ik in een sciencefictionfilm zit", zei de aanvalsleider na afloop van de wedstrijd tegen Augsburg tegenover Sky Sports. "Negentig minuten lang lukte het niet, maar op het laatste moment ging de bal er toch nog in. Ik ben sprakeloos." De Pool maakte het uiterst spannend en kreeg kans op kans, maar leek er lange tijd niet in te slagen het record over te nemen, totdat hij in de slotminuut op de juiste plek stond bij een rebound van Sané.

"Ik moest lachen, omdat ik niet kon geloven dat het zo lang duurde voordat ik scoorde", aldus Lewandowski bij BT Sport. "Maar ach, bij het verbreken van zo'n legendarisch record hoort ook wel een beetje drama. Het betekent heel veel voor me dat ik dit fantastische record gebroken heb. Ik durfde niet eens te dromen van dit record, ik dacht echt dat het onmogelijk was om 40 keer te scoren in 34 wedstrijden. En ik heb dit seizoen maar 29 duels gespeeld. Ik geloof het nog steeds niet, het is historisch en heel speciaal."

Rummenigge, die er vertrouwen in heeft dat Lewandowski aanblijft voor Bayern, heeft tot slot een laatste boodschap voor de Poolse journalist. "Ik heb een verzoek aan u: vertel de Poolse premier alstublieft dat Robert Lewandowski nu de beste ambassadeur van Polen is", zegt Rummenigge. "Lewandowski verkeert in een geweldige fysieke conditie en kan nog makkelijk vier of vijf jaar mee op het hoogste niveau. Waarom niet bij FC Bayern? Robert is als een diamant", besluit Rummenigge.