Derde plek achter Weghorst en Depay levert mogelijk ultieme bekroning op

Zondag, 23 mei 2021 om 00:00 • Rian Rosendaal

Een flink aantal Oranje-internationals is zonder blessures zeker van een plek in de definitieve selectie voor het naderende EK, maar er is ook een groep in het voorlopige keurkorps die in spanning zal moeten afwachten. Voetbalzone helpt Frank de Boer en de overige zeventien miljoen bondscoaches een handje door in te zoomen op die laatste categorie. In de zesde aflevering aandacht voor Anwar El Ghazi, die enigszins verrassend is opgenomen in de voorlopige selectie en dus mag hopen op speelminuten op het EK van deze zomer.

Door Rian Rosendaal

El Ghazi is bezig aan een verdienstelijk seizoen in dienst van Aston Villa, dat met een elfde plaats kan terugkijken op een zeer geslaagde jaargang in de Premier League. De tweevoudig international van Oranje kreeg van manager Dean Smith tot dusver in 27 competitieduels speeltijd, al zaten daar ook 11 invalbeurten bij. Een opvallend feit uit het seizoen 20202/21: als El Ghazi scoort, dan weet Villa te winnen of minstens gelijk te spelen. Op 16 mei kwam pas een einde aan die fraaie en opmerkelijke reeks, toen de snelle vleugelaanvaller scoorde in de 34ste minuut maar de club uit Birmingham toch met 3-2 verloor op bezoek bij Crystal Palace. El Ghazi wist op Selhurst Park voor de negende keer het net te vinden in de Premier League. Hij kan deze zondag zelfs dubbele cijfers bereiken als Villa bezoek krijgt van Champions League-finalist Chelsea.

Waar El Ghazi door onder meer Ronald Koeman steevast werd gepasseerd voor Oranje, daar is Frank de Boer een andere mening toegedaan. De bondscoach nam de deze maand 26 jaar geworden buitenspeler op in zijn 34-koppige voorselectie voor het EK. Enkele dagen vóór het wereldkundig maken van de voorselectie pleitte Ibrahim Afellay in Studio Voetbal al voor het selecteren van El Ghazi, sinds oktober 2015 geen international meer van Oranje. "Hij speelt in een serieuze topcompetitie en pakt daarin zijn doelpunten mee. Hij heeft niet de minste goals gemaakt en speelt ook wekelijks." De flankspeler scoorde dit seizoen onder meer tegen Chelsea, waardoor Villa een verdienstelijk punt pakte op Stamford Bridge. Collega-analist Pierre van Hooijdonk deelde de mening van Afellay, maar Theo Janssen had zo zijn bedenkingen over het terughalen van El Ghazi na een absentie van ruim vijf jaar. "Leuk dat El Ghazi het goed doet, maar Frank heeft hem nooit opgeroepen. Dus het zou raar zijn als dat nu wel zo is."

Anwar El Ghazi bij Aston Villa

STATISTIEKEN 2018/19 2019/20 2020/21 Wedstrijden (in alle competities) 36 40 30 Speelminuten 2628 2549 1793 Doelpunten 6 7 10 Assists 6 7 0

Of El Ghazi nou wel of niet naar het EK gaat met Oranje, bij Villa zullen de loftuitingen er waarschijnlijk niet minder om worden. Een groot verschil met de moeizame beginweken van dit seizoen, toen de aanvaller stelselmatig werd genegeerd door Smith. El Ghazi kreeg in de eerste zes Premier League-duels geen enkele keer speeltijd, al had hij wél basisplaatsen in de EFL Cup-wedstrijden tegen Burton Albion (1-3 winst), Bristol City (0-3 winst) en Stoke City (0-1 nederlaag) in september en oktober. In de ontmoeting in Bristol werd het eerste doelpunt van de jaargang 2020/21 genoteerd. Zijn allereerste speelminuten in competitieverband waren er pas op 8 november vorig jaar tegen Arsenal, toen Smith El Ghazi twee minuten schonk als invaller. Het bleek de start te zijn van een ware revival, want in de drukke decembermaand kwamen maar liefst vijf treffers van de voet van de rechtsbuiten. Vertrouwen doet heel veel met een speler, weet ook Smith. "December was inderdaad een zeer vruchtbare maand voor hem. Als Anwar met zelfvertrouwen speelt dan is het echt een geweldige speler", was de Villa-manager zeer complimenteus in de Engelse media. "Tegen Wolverhampton Wanderers kwam hij als invaller binnen de lijnen en in de slotminuut eiste Anwar gelijk de strafschop op. Hij scoorde ook en dat was de start van een zeer doelpuntrijke periode."

Volgens de Birmingham Mail is de komst van Bertrand Traoré, die in september vorig jaar zijn entree maakte op Villa Park, alleen maar goed geweest voor El Ghazi. "Daardoor heeft hij een tandje bij moeten schakelen als buitenspeler. Met name tijdens de langdurige afwezigheid van andere concurrenten als Jack Grealish en Trezeguet heeft hij een hoger niveau weten te bereiken. Bij Villa vertrouwt men er inmiddels op dat El Ghazi zijn bijdrage levert in aanvallend opzicht." De lokale krant was begin mei ook al lovend over de Nederlander na zijn winnende doelpunt in de clash met Everton (1-2) op Goodison Park. "Dit is weer de Nederlander die on fire was rond de Kerstdagen. El Ghazi was bij vlagen een plaag voor de verdediging van Everton en toonde zijn kwaliteiten door de winnende treffer te maken voor Villa. Hij zou het seizoen zelfs kunnen eindigen met dubbele cijfers in de Premier League, wat echt een ongelooflijke prestatie zou zijn." El Ghazi sluit het seizoen waarschijnlijk af als nummer twee op de topscorerslijst van Villa. Alleen miljoenenaankoop Ollie Watkins (veertien doelpunten) deed het nóg iets beter dan zijn rechtsbenige ploeggenoot. Qua Nederlanders in Europese competities gaan alleen Wout Weghorst en Memphis Depay (20 doelpunten) hem voor.

Anwar El Ghazi op het trainingsveld voorafgaand aan zijn interlanddebuut in Kazachstan in 2015.

De goede prestaties en de belangrijke doelpunten zijn ook de spelers van Villa niet ontgaan. Middenvelder John McGinn introduceerde zelfs de ludieke bijnaam Anwar El Goalzi. De rappe flankspeler kan de vondst van de international van Schotland wel waarderen: "Mijn vrienden en familieleden noemen me nu zelfs zo. Ik kan er gelukkig om lachen en voel me er ook goed door, zeker na hoe het vorig seizoen allemaal verliep", zo klonk het onlangs in een interview met The Athletic. In de jaargang 2019/20 was hij tot aan de uitbraak van het coronavirus doorgaans een vaste waarde onder Smith. Na de hervatting in juni liep het aantal speelminuten terug en pas maanden later was El Ghazi weer volop in beeld bij de Engelse coach. Aan de vooravond van het door de coronacrisis uitgestelde EK is alles anders voor de lange aanvaller. De Birmingham Mail denkt dat de naam van El Ghazi zeker ter sprake zal komen als Smith samen met de Deense technisch directeur Johan Lange binnenkort naar de invulling van de selectie van volgend seizoen kijkt. Mocht El Ghazi de definitieve schifting bij Oranje overleven en schitteren op het EK, dan zal zijn transferwaarde ongetwijfeld een stuk hoger komen te liggen. Transfermarkt schat de huidige waarde van de opgeleefde vleugelaanvaller op tien miljoen euro. Wellicht dat Villa overweegt om hem voor een flink bedrag te verkopen deze zomer, zo klonk het in de analyse over de in 2019 definitief van Lille OSC overgenomen speler. Veel fans hopen echter vurig dat een tussentijds vertrek uitblijft, zeker nu Trezeguet vanwege een knieblessure maandenlang moet revalideren.

Micah Ricards, als analist tegenwoordig één van de boegbeelden van Match of the Day, had in het seizoen 2018/19 als speler van Villa dagelijks te maken met El Ghazi. De voormalig rechtsback was al snel onder de indruk van de kwaliteiten van de rechtsbuiten. "Toen ik bij Villa met hem trainde, kon je al zien dat hij iets speciaals had. Het meest fascinerende is dat wanneer hij iemand heeft uitgespeeld, Anwar zo snel mogelijk op doel probeert te schieten. En hij vormt nu ook een goed koppel met Ollie Watkins." De goede vorm van dit seizoen kwam overigens totaal niet tot uiting in het midweekse bezoek aan Tottenham Hotspur. Steven Bergwijn bracht the Spurs aan de leiding, maar nog vóór rust waren de rollen omgedraaid in Noord-Londen: 1-2. El Ghazi, die de laatste weken steeds op de linkerflank wordt geposteerd door Smith, was zo'n beetje de slechtste speler aan de kant van de bezoekers uit Birmingham. "Hij stelde het meest teleur ", zo kreeg de aanvaller een onvoldoende uitgedeeld door Footballfancast. "Ondanks de terugkeer van Jack Grealish behield hij zijn plaats aan de linkerkant van het elftal. Het zegt alles over het vertrouwen in El Ghazi, die dat vertrouwen echter niet wist terug te betalen. Hij was de grootste tegenvaller voor Smith, die zijn ploeg een indrukwekkende overwinning zag boeken bij één van de Big Six in de Premier League." De statistieken waren ook niet in het voordeel van El Ghazi. Hij verloor dertien persoonlijke duels en leed maar liefst zestien maal balverlies. Geen enkele dribbel slaagde en uit frustratie beging de ex-Ajacied drie overtredingen. Veel analisten spraken na afloop over het slechtste optreden van El Ghazi in een verder imponerend seizoen.

Anwar El Ghazi vormt dit seizoen een sterk duo met Ollie Watkins bij Aston Villa.

De Boer zal het matige optreden van El Ghazi en de bijbehorende kritiek waarschijnlijk ook hebben meegekregen. Het is afwachten of de opmerkelijke uitglijder tegen Tottenham van invloed is op de keuzes die de bondscoach voorin zal maken met het oog op de definitieve EK-selectie. Trainer en speler hebben overigens een gezamenlijk verleden bij Ajax. Destijds was de werkrelatie tussen De Boer en El Ghazi voer voor speculatie. Sportverslaggever en columnist Hugo Borst beweerde in 2016 dat de voormalig Ajax-coach moeite zou hebben met spelers met een Marokkaanse achtergrond. "De eeuwige trots die je ziet bij Marokkaanse spelers zit hem (De Boer, red.) dwars en de Nederlandse trainer kan er niet goed mee omgaan", gaf Borst te kennen in De Wereld Draait Door. Nog tijdens de uitzending liet de verbaasde El Ghazi van zich horen via Twitter. "Kennelijk wil men onrust creëren: bij deze wil ik duidelijk maken dat Frank de Boer en ik een goede verstandhouding hebben. We hebben maar een doel: het binnenhalen van de landstitel!" Die landstitel kwam er in het seizoen 2015/16 overigens niet. Ajax wist op de slotdag tot ieders verrassing niet te winnen van De Graafschap (1-1), waardoor het kampioenschap alsnog bij PSV terechtkwam. El Ghazi kreeg na het vertrek van De Boer te maken met Peter Bosz en ook de relatie met deze coach werd breed uitgemeten. Na een woordenwisseling werd hij zelfs even uit de selectie gezet. In januari 2017 volgde de overgang richting Lille.

Tijdens zijn periode bij Ajax sleepte El Ghazi zijn allereerste uitnodiging voor het Nederlands elftal in de wacht. Zijn debuut in het verre Kazachstan (1-2 zege) in oktober 2015 luisterde de veelzijdige aanvaller, die negentig minuten speelde, op met een doelpunt. Drie dagen later kreeg hij zeventig minuten speeltijd van toenmalig bondscoach Danny Blind in het dramatisch verlopen EK-kwalificatieduel met Tsjechië (2-3 nederlaag). Oranje liep plaatsing voor Euro 2016 mis en ontbrak tevens op het WK van 2018. Blind riep El Ghazi nadien niet meer op en Fred Grim, Dick Advocaat en Koeman deden dat ook niet. In aanloop naar Euro 2020 sprak hij na een sterke periode bij Villa wel al over een terugkeer in het Nederlands elftal. "Ik ben er ready voor. Wellicht vindt de bondscoach (Koeman, red.) andere jongens beter dan ik. Het is aan mij om mijn benen te laten spreken, op deze voet verder te gaan. Ik speel in de beste competitie ter wereld. Hij zal me vast wel in de gaten houden", klonk het strijdvaardig uit de mond van El Ghazi in een onderhoud met het Algemeen Dagblad in december 2019. De uitblinker van Villa weet woensdag of hij definitief een tweede kans krijgt in Oranje.

