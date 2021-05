Feyenoord houdt Marcos Senesi tot uiterlijk zaterdag in spanning

Donderdag, 20 mei 2021 om 08:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:35

Feyenoord moet uiterlijk zaterdag laten weten of Marco Senesi toestemming krijgt om met Argentinië deel te nemen aan de Olympische Spelen, zo weet het Algemeen Dagblad donderdag te melden. De centrumverdediger van de Rotterdamse club komt niet in aanmerking voor de Copa América, maar kan nog wél worden geselecteerd voor het Olympisch voetbaltoernooi dat in Tokio wordt gehouden. Senesi maakt in ieder geval deel uit van de voorselectie.

Het is een lastige kwestie voor technisch directeur Frank Arnesen en de nieuwe trainer Arne Slot. Deelname aan de Olympische Spelen zal de marktwaarde van Senesi ongetwijfeld verhogen, maar aan de andere kant mist de mandekker dan wel een groot deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarnaast wil Senesi zijn land dolgraag vertegenwoordigen op de Spelen. Het Olympisch team van Argentinië begint op 22 juli aan de groepsfase. De finale van het Olympisch voetbaltoernooi vindt plaats op 7 augustus, in het weekeinde dat ook het nieuwe Eredivisie-seizoen weer van start gaat.

Ondertussen is de toekomst van Senesi op clubniveau ook nog steeds onderwerp van gesprek. Feyenoord hangt een prijskaartje van tussen de vijftien en achttien miljoen euro aan Marcos Senesi, zo wist La Gazzetta dello Sport maandag te melden. AC Milan zou, net als Napoli, geïnteresseerd zijn in de diensten van de 24-jarige verdediger, die nog tot medio 2023 onder contract staat in De Kuip. Volgens de berichtgeving in de Italiaanse sportkrant speelt er nog niets concreets vanuit de Italiaanse topclubs, maar is men wel aan bekijken wat de mogelijkheden zijn omtrent Senesi. “Op dit moment is wordt hij alleen nog maar in de gaten gehouden en wordt er gekeken naar de vraagprijs”, zo luidde het bericht.

Daarnaast zou ook de Italiaanse voetbalbond hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Senesi als international. De mandekker van Feyenoord is niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Argentinië voor de komende interlandperiode. Wel zit hij dus bij de voorselectie voor het Olympisch team van Argentinië. Hij beschikt echter ook over een Italiaans paspoort, wat hem niet alleen een interessante speler maakt voor Italiaanse clubs, maar ook voor de Italiaanse bond.