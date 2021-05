Premier League neemt eerste Nederlander op in Hall of Fame

Woensdag, 19 mei 2021 om 16:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:52

Dennis Bergkamp is de eerste Nederlander ooit die is opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League, zo is woensdagmiddag bekend geworden via de officiële website van de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De oud-voetballer krijgt de eretitel voor zijn aandeel in het succes bij Arsenal tussen 1995 en 2006. Met de uitverkiezing voegt Bergkamp zich in een illuster rijtje bij Alan Shearer, Roy Keane, Eric Cantona, Frank Lampard en voormalig ploeggenoot Thierry Henry, met wie hij samenspeelde bij Arsenal.

Bergkamp gold in 1995 als recordaankoop van Arsenal, dat destijds 7,5 miljoen pond (8,5 miljoen euro) neertelde voor de aanvaller. "Vanaf het moment dat ik in Engeland aankwam, omarmde ik de Engelse mentaliteit en passie voor voetbal. Het paste bij mij en mijn speelstijl", blikt Bergkamp terug op zijn eerste jaren in Engelse dienst op de officiële website van de Premier League. "Door elke wedstrijd tegen goede en taaie tegenstanders te spelen, ontwikkelde ik mezelf continu. Ik heb van elke minuut genoten. De Premier League heeft mij zeker een betere speler gemaakt."

De technicus kwam in totaal tot 315 wedstrijden namens the Gunners, waarin hij 87 doelpunten maakte en 94 keer een treffer voorbereidde. Het leverde Bergkamp en Arsenal in die jaren drie Premier League-titels op en de dribbelaar stond daarmee aan de basis van een transformatie van de club uit Noord-Londen. "Bergkamps komst van Internazionale naar Highbury in 1995 gaf het startsein voor een transformatie van de Engelse Premier League", schrijft the Daily Mail. "Zijn uitstekende technische vaardigheden vormen de maatstaf voor de rest van de competitie."

In 1997 tekende Bergkamp met drie treffers tegen Leicester City voor de eerste hattrick van een Nederlander op het hoogste niveau in Engeland. "Veel mensen zouden mijn doelpunt tegen Arsenal kiezen als mooiste doelpunt, maar ik ga dan toch voor het derde doelpunt tegen Leicester", licht Bergkamp zijn favoriete treffer toe. "Het lopen, controleren, aanraken en afronden moest allemaal in hoge kwaliteit en tempo gebeuren. Het was een doelpunt waarbij elke zet ging zoals ik het in mijn hoofd had gepland."

Bergkamp is de zesde speler die zich meldt in de Hall of Fame van de Premier League. "Het voelt bijzonder om deel uit te maken van een kleine groep spelers die de erkenning krijgen om in de sterkste competitie ter wereld te spelen", gaat de legende van Arsenal verder. "Ik ben vereerd. Alle zes spelers hebben een grote impact gehad op het voetbal in het algemeen en de Premier League in het bijzonder. Rolmodellen, echte professionals, natuurlijk is het geweldig om naast hen genoemd te worden."