Driessen ziet Ajax falen in traject met Brobbey: ‘Onbegrijpelijk vind ik dat’

Valentijn Driessen zit een terugkeer van Dennis Bergkamp bij Ajax zitten. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de voormalig aanvaller de ideale persoon om individueel aan de slag te gaan met Brian Brobbey. Bergkamp opperde in de ochtendkrant al dat hij een functie als individuele trainer bij Ajax zeker in overweging zou nemen.

"Dan was Brian Brobbey misschien op een hele andere manier bij Ajax 1 binnengekomen", trapt Driessen vrijdag af in Kick-off. "Dan had hij hele andere kritieken gekregen en was hij waarschijnlijk ook veel verder geweest."

"Want nu gaan ze bij Ajax dan werken met Brian Brobbey en hebben ze het over zijn afwerking, zijn touch en weet ik wat allemaal. Maar als je daar iemand als Dennis Bergkamp voor kan inzetten, ja, dan ben je natuurlijk gek als je dat niet doet." Interim-trainer John van 't Schip opperde onlangs al het idee om Brobbey met een spitsentrainer te laten werken.

"Bij Ajax komen er allerlei types naar voren en dit soort jongens wordt gewoon vergeten", uit Driessen vervolgens kritiek op het beleid van Ajax. "Hij (Bergkamp, red.) zit op dertig kilometer van de ArenA. Onbegrijpelijk vind ik dat." Verweij geeft Ajax in dat kader advies.

"Je laat Bergkamp toch gewoon een middag met alle aanvallers en aanvallende middenvelders van Onder 16, Onder 17, Onder 18, Onder 19, Jong Ajax en Ajax 1 afwerken. Hij kan het nog voordoen ook, want hij ziet er nog best wel fit uit", aldus Verweij.

"En als je Bergkamp in dat interview (met De Telegraaf, red.) hoort praten, die verhalen willen de spelers ook horen. Brobbey is bijvoorbeeld uit bij FC Twente racistisch bejegend. Bergkamp had hem kunnen vertellen hoe hij daar mee om moet gaan, ook al is Bergkamp zelf nooit racistisch bejegend."

"Die man heeft in de absolute wereldtop gespeeld. Met druk en vervelende benaderingen. Dat zijn wel dingen die een speler beter kunnen maken", ziet Verweij wel heil in een hernieuwde samenwerking tussen Ajax en Bergkamp.

