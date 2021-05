‘Vijftal spelers volgt Zinédine Zidane richting de uitgang bij Real Madrid’

Dinsdag, 18 mei 2021 om 09:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:29

Er dreigt een uittocht van spelers na dit seizoen, zo onthult Marca dinsdag. De Spaanse krant houdt er ernstig rekening mee dat Sergio Ramos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Marcelo en Isco bezig zijn aan hun laatste weken in dienst van de Koninklijke. Afgelopen weekeinde werd in de Spaanse media al gemeld dat Zinédine Zidane de club binnenkort gaat verlaten. De Franse coach zou de spelersgroep van Real al op de hoogte hebben gebracht van zijn beslissing.

Over Ramos is al enige tijd het nodige te doen in Madrid. De centrumverdediger kan zijn aflopende contract verlengen, maar moet dan naar verluidt wel genoegen nemen met een salarisverlaging. Tot dusver hebben beide partijen elkaar nog niet gevonden tijdens de contractbesprekingen, waardoor een transfervrij vertrek niet uitgesloten kan worden. Bij Real leeft daarnaast de verwachting dat Varane al een lucratief aanbod vanuit een ander land heeft gehad en men hoopt een flinke transfersom over te houden aan de mandekker die nog tot 2022 vastligt in Madrid. Mundo Deportivo wist onlangs te melden dat Chelsea zeventig miljoen euro zou overhebben voor Varane.

Volgens Marca zou Varane zich niet echt meer gewaardeerd voelen bij Real, terwijl hij naar verluidt ook twijfels heeft over de mogelijke komst van David Alaba. De Fransman is naast Chelsea ook al in verband gebracht met Manchester United en Paris Saint-Germain. Vázquez zit ongeveer in hetzelfde schuitje als Ramos. De dit seizoen vaak als rechtsback opererende Spanjaard wil best een nieuw contract ondertekenen, maar dan moet de clubleiding wel met een lucratief aanbod komen. Ook in het geval van Vázquez is de kans aanwezig dat hij met een transfervrije status vertrekt.

Marcelo werd vorige week door Zidane buiten de wedstrijdselectie gehouden door Zidane en volgens Goal was dat vanwege een aanvaring op de training. De verwachting is dat de Braziliaanse linksback, niet langer verzekerd van een basisplaats bij Real, deze zomer van club wisselt, ondanks een contract tot 2022. Over Isco wordt hetzelfde beeld geschetst. De aanvallende middenvelder kan onder Zidane niet rekenen op een basisplaats en ook hij wordt in verband gebracht met een voortijdig vertrek bij de nummer twee in LaLiga.

Zidane wordt al enkele maanden met een vertrek bij Real Madrid in verband gebracht, ongeacht hij het seizoen wel of niet succesvol zou afsluiten en ondanks een contract tot volgend jaar zomer. Vijf dagen na het winnen van de Champions League in 2017/18 stapte de oud-middenvelder immers zelf op omdat de club ‘behoefte had aan verandering’. Volgens de laatste berichten zou Zidane afgelopen zaterdag, enkele dagen na de eliminatie in de Champions League door Chelsea én daags voor het competitieduel met Sevilla, de spelersgroep van Real Madrid hebben laten weten dat hij zou gaan vertrekken.

De kranten in Spanje speculeren al geruime tijd over de eventuele opvolger van Zidane. Zo zou clublegende Raúl González, die uitstekend werk verricht bij Real Madrid Castilla, nadrukkelijk in beeld zijn om het takenpakket van de Fransman over te nemen. De interesse van Eintracht Frankfurt in de oud-aanvaller speelt mogelijk ook een rol in de beslissing van Real Madrid, dat verder ook met Joachim Löw en Massimiliano Allegri in verband wordt gebracht. Löw vertrekt na het EK als bondscoach van Duitsland, terwijl het maandag precies twee jaar geleden is dat Juventus het vertrek van Allegri aankondigde.