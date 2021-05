PSV kan rekenen op financiële meevaller dankzij goed nieuws uit Italië

Maandag, 17 mei 2021 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:31

PSV gaat profiteren van het feit dat doelman Jeroen Zoet zich met Spezia heeft gehandhaafd in de Serie A. Journalist Rik Elfrink meldt maandag op Twitter dat de Eindhovenaren binnenkort ‘enkele tonnen’ tegemoet kunnen zien van de huidige nummer vijftien in Italië. Dankzij de 4-1 zege op Torino wist Spezia zich afgelopen weekend te verzekeren van nog een jaar voetbal op het hoogste niveau, waardoor PSV een afgesproken prestatiebonus zou opstrijken.

“Door de handhaving van Spezia kan PSV voor de transfer van keeper Jeroen Zoet nog een extra bonus van - naar wij begrijpen - enkele tonnen tegemoet zien. Niet schokkend, maar ook niet onbelangrijk”, zo luidt het bericht van Elfrink op Twitter. In september 2020 nam Spezia de sluitpost over van PSV voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Het contract van Zoet loopt nog door tot juni 2022. De elfvoudig international van Oranje stond in het seizoen 2020/21 zevenmaal onder de lat bij Spezia en incasseerde twaalf tegentreffers, terwijl hij één keer de nul wist te houden.

In de openingsfase van het seizoen was Zoet eerste doelman bij zijn club, maar al snel kreeg de voormalig PSV’er te kampen met een liesblessure. Eind januari was hij hersteld maar kreeg Ivan Provedel, die in 29 optredens 55 treffers tegen kreeg, de voorkeur boven Zoet. Toch mocht de Nederlander afgelopen wedstrijd het doel weer verdedigen, en deed dat met succes. Dankzij de 4-1 zege op nummer 16 Torino wist Spezia zich te verzekeren van handhaving op het hoogste niveau.