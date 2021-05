Plek bij Oranje kan voor Gakpo, Koopmeiners en Timber deceptie worden

Zondag, 16 mei 2021 om 21:11 • Chris Meijer

Cody Gakpo, Teun Koopmeiners en Jurriën Timber werden afgelopen week door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het EK van komende zomer. Als zij tot de acht afvallers behoren, kan hun zomer uitdraaien op een behoorlijke deceptie. Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, laat in het programma Langs de Lijn van de NOS weten dat hij de afvallers van het ‘grote’ Oranje niet kan meenemen naar het EK.

De definitieve selectie van Jong Oranje voor de knock-outfase van het EK moet op vrijdag 21 mei al ingeleverd worden. Oranje begint drie dagen later pas aan de voorbereiding op het EK, waarna De Boer op 26 mei zijn definitieve selectie bekendmaakt. Mochten Gakpo, Koopmeiners en/of Timber hieruit afvallen, kunnen zij niet meer worden opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje. Hetzelfde geldt overigens voor Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal, maar zij zaten tijdens de vorige interlandperiode al bij Oranje. Gakpo, Koopmeiners en Timber speelden daarentegen de groepsfase van het EK met Jong Oranje.

De spelers lijken hier zelf niet van op de hoogte te zijn, afgaande op de reacties die Timber en Koopmeiners zondag gaven. Zij denken verzekerd te zijn van een eindtoernooi komende zomer. “Die jongens gaan voor het Nederlands elftal en zitten bij de voorlopige selectie, wat voor hen nog geen garantie biedt voor een plek in de EK-selectie. Het betekent in ieder geval wel dat ze het EK met Jong Oranje niet gaan spelen. Het zou kunnen dat jongens in het slechtste geval tussen wal en schip vallen. Dat is de consequentie van hoe het georganiseerd is. De jongens die nu in de voorselectie zitten hebben nul garanties.”

“We hebben bewust gezegd dat Frank de spelers selecteert die hij mogelijk nodig heeft. Die vallen gewoon buiten de boot bij Jong Oranje”, gaat Van de Looi verder. “Ze gaan zich gewoon de 24e bij Oranje melden en gaan zich daar hopelijk in de kijker spelen. Het enige dat zeker is, is dat ze niet bij Jong Oranje gaan spelen. Dit is iets wat we al twee jaar met z’n allen gezegd hebben: het Nederlands elftal is leidend. Wij zijn een opleidings- én een prestatieteam. Om zo goed mogelijk op te leiden, moet je eerst presteren en naar het EK gaan. Als jongens zich in de tussentijd zo goed ontwikkelen dat ze in de voorselectie van Oranje komen, is dat prachtig. Dan gaan wij met andere spelers door. Wij hebben een voorlopige selectie waar we ons niet voor hoeven te schamen.”