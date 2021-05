‘Koeman op het matje geroepen na nieuwe misstap in titelstrijd’

Woensdag, 12 mei 2021 om 16:32 • Rian Rosendaal

Het pijnlijke puntenverlies tegen Levante (3-3) heeft voor ergernis gezorgd bij Joan Laporta. De voorzitter van Barcelona wil hierover zelfs in gesprek met trainer Ronald Koeman, zo weet Mundo Deportivo te onthullen. De Catalaanse grootmacht gaf in het uitduel met Levante een 0-2 en een 2-3 voorsprong weg en moest uiteindelijk genoegen nemen met slechts een punt. Hierdoor liep Barcelona flinke schade op in de strijd om het Spaanse kampioenschap.

Laporta heeft overigens nog geen datum op de ontmoeting met Koeman geplakt, voegt bovengenoemde Spaanse krant daaraan toe. De selectie van Barcelona heeft voor woensdag en donderdag vrijaf gekregen en vanaf vrijdag gaat de focus op de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo van zondag. Laporta zelf is druk bezig met de voorbereidingen op de finale van de UEFA Women's Champions League van zondag in het Zweedse Göteborg. Het vrouwenelftal van Barcelona neemt het in de eindstrijd op tegen Chelsea.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kranten fileren Koeman: ‘Het perfecte excuus voor een ontslag’

De coach van Barcelona wordt niet gespaard door de Spaanse kranten na het puntenverlies van Barcelona tegen Levante. Lees artikel

De Barcelona-preses wil van Koeman in een persoonlijk gesprek horen hoe hij aankijkt tegen de ontwikkelingen van de afgelopen weken. De nummer twee in LaLiga verloor van Real Madrid (2-1) en Granada (1-2) en liet ook punten liggen in de ontmoetingen met Atlético Madrid (0-0) en dus Levante (3-3). Laporta wil naar verluidt graag weten waarom Barcelona meer dan eens een voorsprong heeft weggeven in deze cruciale fase van het seizoen en waarom Koeman tot bepaalde tactische keuzes is gekomen. De voorzitter liet eerder al weten dat hij niet snapt waarom Riqui Puig zo weinig speeltijd krijgt van de Nederlandse coach. Laporta is van mening dat de middenvelder als exponent van de jeugdopleiding een veel prominentere rol hoort te krijgen.

Laporta wil volgens Mundo Deportivo nog geen definitief besluit nemen over de toekomst van Koeman, die in het Camp Nou vastligt tot medio 2022. De trainer heeft nog steeds de volledige steun van de bestuurder die in maart terugkeerde als voorzitter van Barcelona. Tijdens de verkiezingscampagne kwam de waardering van Laporta voor Koeman al duidelijk naar voren, al zal veel afhangen van de resultaten die de club boekt op sportief gebied. Barcelona staat met nog twee competitieduels voor de boeg een punt achter koploper Atlético (77 om 76), al heeft het elftal van Koeman wel een wedstrijd meer gespeeld.

Koeman kon zijn teleurstelling dinsdagavond niet verbergen na het gelijkspel van zijn ploeg tegen Levante: "Of ik de kracht heb om het seizoen af te maken en een nieuw project te beginnen? Een moeilijke vraag omdat we teleurgesteld zijn vanwege het resultaat en we onszelf afvragen wat er is gebeurd. Dat is voor nu de vraag. We moeten deze nederlaag incasseren, dat is voor vandaag al voldoende", zo liet Koeman optekenen in de Spaanse media.