Kranten fileren Koeman: ‘Het perfecte excuus voor een ontslag’

Woensdag, 12 mei 2021 om 02:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:07

De dagen van Ronald Koeman als hoofdtrainer van Barcelona zijn geteld, zo lijkt de conclusie van de kranten in Spanje. Het team van Koeman kwam dinsdag bij Levante niet verder dan een 3-3 gelijkspel, ook al stonden de Catalanen eerst met 0-2 en daarna 2-3 voor. Met slechts één zege in de laatste vijf duels in LaLiga lijkt het vrijwel uitgesloten dat Barcelona in de komende tien dagen nog kans maakt op het winnen van de dubbel. Koeman doet er volgens lokale media ook goed aan om te genieten, zo goed en kwaad als dat kan, van zijn laatste dagen als hoofdtrainer van los Azulgrana.

‘Waarom moet Koeman bij Barcelona blijven na dit?’, zo is de kop van Marca boven een uiterst kritisch artikel over de Nederlander. “Granada, Atlético Madrid en Levante zijn de drie druppels die de emmer doen overlopen in het Koeman-tijdperk. Hoe kan Koeman nog doorgaan na dit? Het project van Barcelona kan niet leunen op alleen de winst van de Copa del Rey en al helemaal niet vanwege de manier waarop de spelersgroep de continue kansen op de landstitel heeft verspild. Nota bene in de slotfase van een seizoen waarin ook de concurrentie de landstitel niet lijkt te willen winnen. De wissels van Koeman tegen Levante waren de volgende druppel. Waar hangt de continuïteit van Koeman van af? Dat Diego Simeone en Zinédine Zidane volledig de plank misslaan?”

“Het is niet voor te stellen dat Koeman aan het einde van de rit wordt ontslagen als Barcelona de dubbel wint, maar die dubbel is niet afhankelijk van Barcelona maar van grote en ondenkbare misstappen van Atlético en Real in hun drie resterende wedstrijden. Voorzitter Joan Laporta weigerde openlijk de continuïteit van Koeman te willen waarborgen. Het uitblijven van de landstitel kan het perfecte excuus zijn om hem te ontslaan.” Marca vraagt zich echter, terecht, af hoe het verder zou moeten zonder Koeman. “Ook al heeft hij fouten gemaakt, het waren de spelers die de 0-2 én 2-3 voorsprong uit handen gaven. De financiële situatie is niet om over naar huis te schrijven en zeker niet als het verlengen van het aflopende contract van Lionel Messi prioriteit geniet.”

“Maar met datgene wat er is, met datgene wat eraankomt zoals Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araújo en hooguit twee veranderingen gaat Barcelona niet de top bereiken. Een selectie die de landstitel kan winnen en de finale van de Champions League kan bereiken. Veel vragen waar snel een antwoord op moet worden gevonden.” Een andere sportkrant uit Madrid, AS, is ook kritisch op Koeman. ‘Koeman heeft deze onzin zelf veroorzaakt’, is de veelzeggende kop boven het artikel. “Dit was de vreselijkste avond van Koeman als trainer van Barcelona. Hij was niet in staat om zijn spelers in de rust ervan te overtuigen dat de drie punten nog niet binnen waren en, erger nog, hij bracht Sergi Roberto in het veld voor Ronald Araújo. Sergi Roberto is al lange tijd geen geschikte vleugelverdediger voor Barcelona. Als centrale verdediger was het een, regelrechte, ramp. Vanaf het moment dat hij smolt, stortte Barcelona in. De tweede helft was absurd.”

“De aanvoerders hielpen Koeman ook niet. Messi verspeelde een onvergeeflijke bal voorafgaand aan de 2-2 en Gerard Piqué was, wederom, te laat bij de bal om de 2-3 te voorkomen. (…) Hij wint zijn persoonlijke duels niet meer als tevoren. De bal en de tegenstanders worden te snel voor hem. Het zijn die momenten dat je denkt dat je het gaat halen, maar uiteindelijk toch niet.” Francesc Aguilar van Mundo Deportivo kon zijn ogen niet geloven. “Wat een drama. Een verschrikkelijke tweede helft van de spelers én van Koeman, die iedereen horendol heeft gemaakt met zijn wissels. De Nederlander heeft er alles aan gedaan om in de schijnwerpers te komen staan en alle kritiek te ontvangen. Het leek in de tweede helft wel of Levante voor de landstitel speelde en Barcelona om niet te degraderen. De armoedige tweede helft heeft degenen in het bestuur een flink aantal redenen gegeven om tegen de continuïteit van Koeman te zijn.”

Lluis Mascaró van Sport ziet het somber in voor Koeman. Op de avond dat Josep Guardiola zijn derde landstitel met drie verschillende teams in drie verschillende landen veroverde, stortte ‘zijn’ Barcelona wat verder in. “Veel culés vragen zich af waarom hij niet terugkeert naar Barcelona aan de hand van de voorzitter die hem liet debuteren. En vooral nu omdat er, naar mijn mening onterecht, twijfels zijn over de toekomst van Koeman. (…) Barcelona lijkt de landstitel te kunnen vergeten en dat zorgt voor meer kritiek op de Nederlander, wiens continuïteit aan een zijden draad hangt. Weinig mensen hebben vertrouwen in hem. Hij zou tactische fouten maken en niet capabel genoeg zijn op beslissende en/of moeilijke momenten. Zelfs de briljante winst van de Copa del Rey is niet voldoende. Met name de slechte resultaten tegen de directe rivalen in de strijd om de titel spelen een rol: één van de twaalf punten. Om maar niet te spreken over de pijnlijke eliminatie in de Champions League. Hoeveel doelpunten Messi ook nog zal maken, een geneeskrachtige dubbel is heel moeilijk. Net zo moeilijk als de continuïteit van Koeman.”